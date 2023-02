Paczkomaty InPost w Rzymie, Manchesterze i Barcelonie

InPost kontynuuje ekspansję swoich usług na rynkach europejskich, a wraz z nimi ideę wybierania bardziej ekologicznych form dostawy do urządzeń Paczkomat®.

Firma w ostatnim czasie nawiązała kolejne po Transport for London (TfL) współprace z firmami zarządzającymi i koordynującymi transport publiczny europejskich metropolii: Transport Metropolitans de Barcelona (TMB), Transport for Great Manchester (TfGM) oraz ATAC S.p.A. Pozwolą one na rozbudowanie sieci urządzeń Paczkomat® w Manchesterze, Barcelonie oraz w Rzymie.

InPost nawiązuje współpracę z największymi operatorami sieci transportu publicznego we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii

- Kolejne europejskie miasta postawiły na InPost i chcą z nami dążyć do stworzenia przyjaznego dla środowiska systemu dostaw. Rosnące zainteresowane urządzeniami Paczkomat® wśród mieszkańców europejskich miast jest dla mnie potwierdzeniem, że opracowanie formy dostawy, w której to użytkownik decyduje kiedy nada i odbierze swoją przesyłkę było rozwiązaniem na miarę naszych czasów i sposobem na ograniczenie emisji powstających w wyniku dostaw przesyłek. Zlokalizowanie maszyn w bliskim sąsiedztwie popularnych ciągów komunikacji zbiorowej ułatwi i przyspieszy korzystanie z naszych usług. Tylko w samym Manchesterze w obsługiwanym przez TfGM środkach komunikacji miejskiej dziennie odbywa się niemal 6 mln przejazdów pasażerskich. Teraz osoby z nich korzystające zyskają dostęp do komfortowego i szybkiego sposobu nadania i odbioru swojej przesyłki. Podpisanie współpracy z operatorami transportu miejskiego w Rzymie, Barcelonie i Manchesterze to szansa na jeszcze szybszą popularyzację wyboru bardziej ekologicznych, niż dostawa pod adres, dostaw do urządzeń Paczkomat® – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.

Przesyłki do odbioru w trakcie podróży

Nowe partnerstwa znacząco polepszą dostępność usług oferowanych przez InPost. Tylko dzięki Transport for Great Manchester (TfGM) mieszkańcy aglomeracji Manchester odbywają 1,5 mld podróży rocznie. Od teraz w trakcie podróży będą mieli okazję skorzystać z nowych urządzeń Paczkomat® InPost. Zostały one zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie przystanków i stacji obsługiwanych przez tego przewoźnika. Z kolei w Hiszpanii umowa została podpisana z Transport Metropolitans de Barcelona, z której rocznie korzysta ponad 425 mln osób (TMB). Mieszkańcy stolicy Katalonii, mogą odebrać swoje przesyłki siedem dni w tygodniu w jednym z nowych automatów paczkowych zlokalizowanych na terenie stacji barcelońskiej kolejki w godzinach otwarcia danej stacji. Miesięcznie korzysta z niej średnio ponad 29 mln pasażerów. W wyniku podpisanej z ATAC S.p.A umowy, na stacjach trzech linii (6 na linii A, 10 na linii B-B1, 5 na linii C) rzymskiego metra, które rocznie przewozi niemal 300 mln pasażerów, zostaną umiejscowione nowe urządzenia Paczkomat® InPost.

W 2022 roku Grupa InPost obsłużyła 744,9 mln przesyłek, o 44% więcej niż rok wcześniej. Na koniec 2022 roku InPost miał 27 939 urządzeń Paczkomat®, w tym w Polsce 19 306 oraz 8 633 sztuk na rynkach międzynarodowych.