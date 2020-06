Paczkomaty InPostu na londyńskich stacjach kolejowych

Spółka InPostu w Wielkiej Brytanii rozpoczęła współpracę z South Western Railway – przewoźnikiem kolejowym, który obsługuje trasy między Londynem a południowo-wschodnią Anglią. W ramach kontraktu 40 nowych maszyn InPost zostanie rozmieszczonych na 14 stacjach w regionie Wielkiego Londynu.

W planach jest także zainstalowanie kolejnych paczkomatów na głównych podmiejskich węzłach kolejowych – m.in. w Bracknell, Basingstoke i Woking. South Western Railway przewozi ponad 300 milionów pasażerów rocznie. Popularność maszyn InPost wzrasta ze względu na olbrzymie zapotrzebowanie na usługi bezkontaktowe.

- Koleje miejskie w regionie Wielkiego Londynu są dla lokalnych społeczności bardzo ważnym środkiem transportu do pracy i szkół. Rozmieszczenie paczkomatów na 14 stacjach kolejowych pozwoli naszym nowym klientom przekonać się o wygodzie odbierania paczek po drodze do domu, nawet gdy pracuje się do późnych godzin nocnych. Dostępność maszyn 24/7 uwalnia użytkowników od ograniczeń związanych z godzinami otwarcia standardowych placówek pocztowych i punktów odbiorów - mówi Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPost.

- Paczkomaty zapewniają naszym klientom bezpieczne, bezkontaktowe odbieranie przesyłek. Zależy nam na dostępności naszych maszyn nie tylko w największych miastach Wielkiej Brytanii, dlatego w planach mamy rozmieszczanie kolejnych paczkomatów na dalszych odcinkach kolei podmiejskich. W Polsce popularność maszyn InPost w dużych miastach i mniejszych miejscowościach jest niemal taka sama - dodaje.

W maju br. InPost postawił 24 paczkomaty przy sklepach sieci Lidl w Wielkiej Brytanii, rozbudowując tym samym swoją sieć na Wyspach. Nowe maszyny są zlokalizowane m.in. w Londynie, Birmingham i Manchesterze.