Paczkomaty InPostu pojawiają się w środku sklepów Żabka. Przygotowanie do zakazu handlu?

Od stycznia InPost rozpoczął wdrażanie pilotażu nowej formy dostarczania paczek klientom Żabek: poprzez paczkomaty InDoor, umieszczane we wnętrzach sklepów - informuje portal Wirtualnemedia.pl. Czy to przygotowanie do momentu, w którym zacznie obowiązywać uszczelniony zakaz handlu? Czy wówczas klient uruchamiając aplikację InPostu będzie w stanie otworzyć także drzwi do Żabki?