Paczkomaty najpopularniejszą firmą dostawy w Polsce

Kantar: 89% badanych wybiera Paczkomaty jako formę dostawy, fot. materiały prasowe

Według badań Kantar aż 89% badanych wybiera Paczkomaty jako formę dostawy – to nadal najczęściej wybierana forma, której popularność rośnie w każdej kolejnej fali badania.

Ponadto już 70% badanych wybiera Paczkomaty także jako formę wysyłki – podczas gdy rok temu takie deklaracje składało 51% badanych. Obecny wynik to aż 25 pp. wyżej w porównaniu do drugiej w kolejności opcji nadania w placówce Poczty Polskiej.

Wskaźnik NPS – określający poziom satysfakcji klientów – dla odbioru paczek w Paczkomatach wzrósł o 1 punkt procentowy w porównaniu z poprzednim badaniem do 72 punktów, a dla wysyłania paczek zwiększył się aż o 4 punkty do 74 punktów. Jest to efektem bardzo dobrze ocenianej przez klientów opcji bezetykietowego nadawania przesyłek w aplikacji, podobnym wskaźnikiem nie może się pochwalić żadna firma kurierska w Polsce.

- Wskazania Paczkomatów na poziomie 89% jako preferowanej forma dostaw to dla nas powód do dumy, ale także dowód olbrzymiego zaufania, jakim obdarzają nas nasi klienci i jedno mogę obiecać – my tego zaufania nie zamierzamy zawieść. Jak pokazują badania, na rynku dostaw i nadań w Polsce jesteśmy niekwestionowanym liderem – przeskoczyliśmy wiele silnych, w tym także międzynarodowych, marek. Wskaźnik NPS – będący odzwierciedleniem poziomu satysfakcji dla odbiorów w Paczkomatach – wzrósł do poziomu, którego nie udało się osiągnąć żadnej polskiej firmie z naszej branży. Dodatkowo, z czego jestem szczególnie zadowolony, bardzo dobrze oceniane są nadania w Paczkomatach, a ich wskaźnik satysfakcji przewyższa nawet wskaźnik dla odbiorów przesyłek. Wyraźnie widać, że klienci doceniają nasze inwestycje w technologie, w tym przede wszystkim wprowadzoną niedawno możliwość nadawania przesyłek bez etykiety, tylko za pomocą aplikacji. To był prawdziwy strzał w dziesiątkę. Mogę tylko powiedzieć raz jeszcze – bardzo dziękuję za ten poziom oceny w imieniu swoim oraz wszystkim pracowników InPostTeam. Obiecuję, że jeszcze przyspieszymy rozwój usług paczkomatowych, tej najbardziej ekologicznej formy dostaw w Polsce” – powiedział Rafał Brzoska, prezes InPost.