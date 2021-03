Pako Lorente wchodzi na Zalando w ramach programu Connected Retail

fot. Pako Lorente

Z początkiem miesiąca marka Pako Lorente dołączyła do programu Connected Retail. Odzież męska polskiej produkcji teraz jest dostępna na Zalando jednej z wiodących międzynarodowych platform modowych i lifestyle'owych.

Pako Lorente marka eleganckiej odzieży męskiej, koszul wizytowych poszerza asortyment, oferując klientom odzież, na specjalne okazje, oraz szeroką ofertę ubrań do noszenia na co dzień. Pako Lorente pojawia się na Zalando z liniami: Timeless, Modern Fashion Staples i Casual club.



- Jesteśmy przekonani, że atrakcyjność naszych linii będzie w dłuższej perspektywie najważniejszym czynnikiem sukcesu firmy. Wizytówką marki jest współczesne podejście do mody męskiej. W ofercie oprócz eleganckiej odzieży, coraz większą część stanowi odzież casualowa. Aktualna kolekcja skierowana jest do mężczyzn w każdym wieku. Twórcy na bieżąco analizują zmieniające się potrzeby zakupowe współczesnych mężczyzn. To właśnie stąd decyzja o wejściu w nowe kanały sprzedaży, które mają ułatwić im znalezienie idealnej odzieży dla siebie - mówi prezes Rafał Chrapkowicz.

Przyspieszająca digitalizacja życia sprawia, że wiele ludzkich działań – a szczególnie zakupy - przenoszą się do Internetu. Dlatego rok 2021 to dobry moment na ekspansję marki w przestrzeni internetowej. Wybór padł na wiodącą globalną platformę modową & lifestyle’ową.

- Dla Pako Lorente to duże wyróżnienie stanąć obok światowych brandów na tak znanej platformie zakupowej, jak Zalando - stwierdza Natalia Eljaszuk odpowiedzialna za marketing marki Pako Lorente. Umożliwia to dotarcie do całkiem nowej grupy odbiorców, którzy jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z marką. Dzięki temu jeszcze więcej osób będzie mogło docenić jakość produktów tego polskiego brandu. Wspólny rozwój z Zalando to także furtka do otwarcia się na zagraniczne rynki w przyszłości i międzynarodową sprzedaż. Pako Lorente podkreśla, że jest bardzo zadowolone ze współpracy z czołową platformą ze względu na profesjonalizm i suport, na który może liczyć.