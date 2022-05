Panattoni buduje magazyn w pobliżu Grudziądza. Pierwszym najemcą duża firma logistyczna

Pierwszym najemcą został lider nowoczesnych usług logistycznych w Polsce, który skorzysta z ok. 9 000 m kw. Realizacja pierwszego z obiektów już ruszyła i zostanie ukończona w ciągu roku.

Dzięki Panattoni Park Grudziądz, deweloper zbliży się do pół miliona m kw. dostarczonej powierzchni w województwie kujawsko-pomorskim.

Inwestycje w regionie Grudziądza nabierają rozpędu. Powstaje nowy Inkubator Przedsiębiorczości, a Panattoni zakupiło grunt o powierzchni 11 ha zaledwie 10 km od centrum Grudziądza – w gminie Dragacz. Deweloper planuje budowę kompleksu Panattoni Park Grudziądz o powierzchni 69 148 w ramach 4 budynków. Pierwszym najemcą został lider nowoczesnych usług logistycznych w Polsce, który skorzysta z ok. 9 000 m kw. Realizacja budynku już się rozpoczęła i zostanie ukończona w ciągu roku.

Panattoni Park Grudziądz położony będzie przy Węźle Nowe Marzy w gminie Dragacz łączącym Autostradę A1 – biegnącą od południowej do północnej granicy – z Drogą Krajową 91. Lokalizacja pozwoli na dotarcie w nieco ponad godzinę do centrum Gdańska, międzynarodowego Portu Lotniczego oraz jednego z największych portów morskich na Bałtyku. Ponadto umożliwi dojechanie w niecałe 90 minut do Bydgoszczy oraz lotniska w stolicy Kujaw. Bliskość kluczowych arterii drogowych pozwoli również sprawnie dotrzeć do regionu centralnej Polski, czy Śląska.