Panattoni buduje magazyny Orbico Supply w Teresinie

Orbico Polska jest wiodącym dystrybutorem ponad 50 światowych marek, w tym m.in. Braun, Converse, Lavazza, Oral-B, Vizir, Pampers, Gillette, Dr. Martens, czy Pringels. Kluczową inwestycją firmy w centralnej Europie jest centrum logistyczne w Teresinie pod Warszawą. Powierzchnia realizowana przez Panattoni w formule BTS (build-to-suit) pozwoli na obsługę rosnącego wolumenu dystrybucyjnego oraz rozwój usług Orbico Supply jako operatora 3PL dla klientów zewnętrznych. W ramach obiektu magazynowane będą produkty z segmentów FMCG, kosmetycznego, beauty oraz odzieży i obuwia – łącznie ponad 48 000 palet – a lokalizacja w centrum Europy pozwoli dotrzeć do niemal wszystkich rynków Unii Europejskiej.

- Inwestycja ORBICO Supply w Teresinie to kolejny dowód na to, jak atrakcyjny jest rynek warszawski dla międzynarodowej dystrybucji. Realizacja dotychczasowej powierzchni potwierdziła, że Panattoni doskonale rozumie potrzeby firmy, a skonsolidowanie operacji w ramach jednej, nowej przestrzeni potwierdza jak ogromny potencjał drzemie w naszych obiektach. Cieszymy się, że po raz kolejny firma logistyczna rozwijając swoją ofertę stawia na Panattoni – mówi Michał Samborski, Head of Development w Panattoni.

Centrum dystrybucyjne w Teresinie

W ramach nowej powierzchni Panattoni przygotuje szereg rozwiązań uszytych na miarę Orbico Supply. Deweloper m.in. dostosuje nową przestrzeń pod częściową automatyzację – w obiekcie zastosowane będą regały typu Shuttle oraz wózki typu AGV (Automated Guided Vehicle). Ponadto najemca korzystać będzie ze strefy VAS (Value-Added Services). W istniejącym budynku Panattoni przygotowało również ponad 1000 m kw. powierzchni, na której znajdują się nowoczesne biura.

- Rozbudowa naszego głównego centrum dystrybucyjnego w Teresinie jest kluczowym elementem realizowanej strategii wzrostu Orbico Supply w Polsce oraz w Europie. Dbanie o równomierny rozwój naszych zdolności logistycznych zarówno w obszarze składowania i transportu, jak też inwestycji w technologię oraz budowaniu kompetencji pracowników, pozwala na stałe zwiększanie wolumenu realizowanych operacji przy jednoczesnej dbałości o koszty i zachowaniu wysokich standardów jakościowych oczekiwanych przez naszych wewnętrznych i zewnętrznych klientów - podkreśla Piotr Sędziak, Orbico Group Supply Director.

BTS Orbico Supply położony jest w gminie Teresin w sąsiedztwie drogi krajowej nr 92, z dobrym dojazdem do autostrady A2, biegnącej m.in. do Łodzi, Poznania czy Berlina. Lokalizacja zapewnia również doskonałe połączenie z Warszawą, co znacząco ułatwia pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników.