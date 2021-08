Panattoni buduje w Błoniu i Siedlcach

fot. Panattoni buduje w Siedlacha i Błoniu

W regionie planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego – powstanie Panattoni Park Błonie III, a w Siedlcach Panattoni Park Siedlce o metrażu 24 600 m kw.

Panattoni i warszawski rynek magazynowy przyśpieszają. W 2020 r. warszawski region zajął pierwsze miejsce pod względem ilości wynajętej powierzchni przemysłowej z popytem na poziomie 1,2 mln m kw. a spory udział miało w tym Panattoni, które m.in. dostarczyło największy obiekt w regionie – A2 Warsaw Park. Teraz deweloper rusza z kolejną ogromną inwestycją, która powstanie w sąsiedztwie drogi DK 92 – Panattoni Park Błonie III. Będzie to kompleks trzech budynków o łącznej powierzchni ok. 91 000 m kw. - Elastyczny projekt powierzchni operacyjnej parku pozwoli na sprawne działanie zarówno małych i średnich, jak i większych przedsiębiorstw, a przestrzenie doskonale sprawdzą się m.in. w obsłudze logistycznej, w tym branży e-commerce – mówi Michał Samborski, Head of Development w Panattoni.

Deweloper zrealizuje Panattoni Park Siedlce – dwa budynki o łącznej powierzchni 24 600 m kw., z czego do kwietnia 2022 r. dostarczona zostanie połowa planowanego metrażu. Inwestycja ma już pierwszego najemcę – operatora logistycznego, który we wrześniu br. zajmie bisko 5500 m kw.

– Przedsiębiorstwa dążą do zmniejszenia dystansu końcowego etapu dostaw do konsumentów, stawiając na centra dystrybucyjne w mniejszych miejscowościach. Pozwala to na maksymalizację ich efektywności pod względem kosztów i czasu przesyłki. Obok rozwoju lokalnych przedsiębiorstw jest to najważniejszy impuls powstawania nowoczesnej powierzchni magazynowej w lokalizacjach, gdzie dotychczas dostępny był tylko niższy standard - mówi Michał Samborski, Head of Development w Panattoni.

Panattoni Park Siedlce to kompleks dwóch budynków magazynowych klasy A położonych blisko obwodnicy oraz centrum miasta. Ponadto w sąsiedztwie obiektu kończony jest ostatni odcinek autostrady A2, która pozwoli dotrzeć w nieco ponad godzinę do Warszawy. Park zajmie 24 600 m kw.

Budowa Panattoni Park Błonie III ruszyła i ma pierwszego najemcę. To międzynarodowa firma transportowo-spedycyjna GTFL, która współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami z całej Europy, w tym z największymi importerami z branży owocowo-warzywnej w Polsce. W kompleksie firma zajmie 7700 m kw., z czego ponad 7500 zostanie przeznaczonych na część magazynową. W ramach Panattoni Park Błonie III najemca skonsoliduje dwie swoje dotychczasowe lokalizacje, zyskując większą przestrzeń i powierzchnię klasy A. Najemcę reprezentowała firma doradcza Cresa Polska.