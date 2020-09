Panattoni buduje w Warszawie magazyn dedykowany logistyce wewnątrzmiejskiej

W warszawskim Rembertowie ruszyła budowa City Logistics Warsaw V, o łącznej powierzchni ponad 11 000 m kw. Budynek dedykowany logistyce wewnątrzmiejskiej powstaje zgodnie z ideą Small Business Units, oferując moduły od 1 080 m kw. Realizacja zostanie ukończona w II kw. 2021 roku.

Magazynowy rynek warszawski rozwija się błyskawicznie, osiągając najlepsze wyniki w kraju pod kątem zarówno dostarczanej, jak i wynajmowanej powierzchni. Z roku na rok coraz większą popularnością cieszą się obiekty miejskie. Budowę kolejnego z nich – City Warsaw V – rozpoczęło Panattoni. W Rembertowie, 10 km. od centrum miasta firma dostarczy budynek o łącznej powierzchni 11 047 m kw. zrealizowany zgodnie z ideą Small Business Units (SBU). Zostanie podzielony na moduły dedykowane mniejszym przedsiębiorstwom, które będą mogły wynająć od 1080 m kw.

Dzięki swojej lokalizacji w granicach Warszawy, City Warsaw V będzie doskonałą bazą do szybkiego transportu w mieście. Obiekt sprawdzi się doskonale zarówno w obsłudze klientów z branży e-commerce, konfekcyjnej, fresh Logistics, czy logistyki ostatniej mili, a powierzchnia będzie mogła być wykorzystana do stworzenia atrakcyjnych showroomów. Inwestycja, której zakończenie planowane jest na II kw. 2021 roku, przejdzie certyfikację metodą BREEAM na poziomie Very Good. Na jej terenie znajdą się m.in. stacje ładowania samochodów elektrycznych, czy budki dla pszczół.