Panattoni inwestuje na Dolnym Śląsku: 200 tys. mkw. powierzchni dla e-commerce i elektromobilności

Panattoni zakupił we Wrocławiu 39 hektarów gruntu, na którym utworzy gigantyczny kompleks logistyczno-przemysłowy Wrocław Campus 39 o powierzchni blisko 200 000 m kw. Inwestycja z bezpośrednim dostępem do autostrad A4 i S8 powstanie w pobliżu obiektów firmy Amazon oraz LG Chem Wrocław Energy i będzie propozycją dla firm z sektora e-commerce oraz elektromobilności. Prace ruszą w pierwszym kwartale tego roku.

Zasoby powierzchni magazynowo-przemysłowych Panattoni na Dolnym Śląsku to obecnie ok. 2,5 mln m kw., z czego ponad 1 mln został wybudowany Panattoni. Wrocław Campus 39 o powierzchni 200 000 m kw. zwiększy możliwości dewelopera w tym rejonie o niemal jedną piątą. Inwestycja będzie się składać z pięciu obiektów przystosowanych zarówno na potrzeby magazynowania, jak i lekkiej produkcji. Ok. 14 000 m kw. powierzchni przeznaczono na biura. Ze względu na znajdujące się w pobliżu magazyny Amazona oraz kompleks koreańskiego LG, w którym m.in. znajduje się największa w Europie fabryka baterii litowo-jonowych do aut elektrycznych (LG Chem Wrocław Energy), Campus 39 będzie idealnym rozwiązaniem dla firm z sektora e-commerce oraz elektromobilności.

Wrocław Campus 39 będzie także znakomicie skomunikowany z pozostałymi częściami Polski, a także z wieloma krajami Europy.