Panattoni kupiło grunt i rusza z kolejną realizacją

Panattoni jest gotowe do rozpoczęcia realizacji kolejnego obiektu w Bieruniu. Dotychczas deweloper dostarczył tu dwa parki o łącznej powierzchni 97 000 m kw., które zostały w całości wynajęte, potwierdzając atrakcyjność lokalizacji. Ponadto z obiektu BTS zajmującego ponad 60 000 m kw. korzysta międzynarodowa sieć dyskontów Action, a Panattoni kończy także prace w ramach realizacji fabryki dla Grupy Hager - wiodącego producenta produktów elektrycznych dla branży przemysłu i nieruchomości. Teraz firma zrealizuje Panattoni Park Bieruń I o powierzchni 18 000 m kw. Atutem parku będzie odległość 2 km do fabryki samochodów firmy Stellantins. T

- „Województwo śląskie od lat umacnia pozycję polskiego zagłębia automotive, przyciągając europejskich i światowych gigantów. W okolicy Bierunia ponad 23 000 m kw. wynajął już czołowy dostawca komponentów dla branży motoryzacyjnej w regionie EMEA, dla którego również kluczowa była bliskość zakładów Stellantis. To potwierdza, jak ogromny potencjał dla regionu stwarza fabryka, a Panattoni Park Bieruń I pozwoli jeszcze skuteczniej go wykorzystywać” – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni.

Obiekt będzie korzystać z bliskości autostrad A4 i drogi S1 i połączenia z autostradą A1.

Województwo śląskie jest pierwszym regionem, w którym Panattoni dostarczyło ponad 2,5 mln m kw. – „Najemcy i inwestorzy doceniają rozbdowaną infrastrukturę, dostęp do wykwalifikowanej kadry, czy wsparcie przedsiębiorczości przez władze lokalne. Te wszystkie atuty sprawiają, że Śląsk bardzo sprawnie przechodzi transformację z zagłębia wydobywczego w nowoczesne centrum przemysłowe Polski, gdzie powstają zaawansowane technologicznie zakłady produkcyjne, centra dystrybucyjne czy parki logistyczne. Dostarczenie 2,5 mln m kw. to wspaniały wynik, ale też zapowiedź kolejnych strategicznych realizacji” – posumowuje Marek Dobrzycki.

Deweloper na Śląsku planuje m.in. realizację Panattoni Park Katowice Airport o powierzchni ponad 210 000 m kw., co będzie największym obiektem pod jednym dachem w regionie.