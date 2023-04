Panattoni ma 67 mln euro finansowania. Wybuduje magazyn dla giganta odzieżowego

Na początku br. Panattoni zakupiło blisko 35 hektarów gruntu w Wielkopolsce – 7 km od węzła łączącego autostradę A2 oraz drogę ekspresową S11 – i rozpoczęło realizację jednej z największych inwestycji w regionie. Panattoni Park Poznań A2 ma osiągnąć powierzchnię 150 000 m kw. w dwóch budynkach. Finansowanie większego z nich zapewnił PKO Bank Polski, który udzielił kredytu budowlano-inwestycyjnego w wysokości 67 mln euro.

Obiekt o powierzchni 82 000 m kw. został w całości wynajęty przez globalnego giganta branży odzieżowej i będzie istotnym wsparciem dla rosnącego e-commerce’u firmy. W ramach inwestycji zatrudnienie znajdzie ok. 3000 osób. Budynek powstanie bez użycia PCV i przejdzie certyfikację środowiskową metodą BREEAM co najmniej na poziomie Excellent. Deweloper przygotuje m.in. instalację fotowoltaiczną o mocy 700 MWp, system BMS i inteligentnego oświetlenia czy system odzyskiwania deszczówki. Ponadto pracownicy skorzystają z ładowarek dla samochodów elektrycznych, infrastruktury dla rowerzystów, siłowni oraz tarasu zewnętrznego, boiska do siatkówki, toru do gry w boule czy centralnej instalacji wody pitnej w biurze.