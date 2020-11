Panattoni na Internetowym FRSiH: Powierzchnia magazynowa zastępuje powierzchnię sklepową

Michał Samborski, Head of Development w Panattoni Europe

Michał Samborski, Head of Development w Panattoni Europe, ocenił, że państwo może wesprzeć aktywizację gospodarczą oraz rozwój logistyki i przemysłu. - Może to robić dwojako. Po pierwsze poprzez ustawodawstwo. Drugim bardzo mocnym narzędziem wsparcia jest rozbudowa infrastruktury. Często słyszy się, że sieć drogowa, kolejowa to krwiobieg gospodarki. I tak rzeczywiście jest - mówił podczas debaty "Krótkie łańcuchy dostaw – zmiana, która przedefiniuje logistykę", która odbyła się w ramach Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

- Budowa dróg, duże przepustowości, sprawiają, że jesteśmy w stanie dotrzeć do obszarów, które nie były aktywne pod tym kątem. Sieć kolejowa umożliwia szybki przerzut z jednej części kraju do drugiej, z kolei porty i wydajne przejścia graniczne dają okna świat. Dla biznesu, który reprezentuję, czyli dewelopera obiektów przemysłowych, podstawową lektura jest mapa budowy dróg i autostrad.

Kilka punktów węzłowych jest już wykształconych, jak chociażby przecięcie autostrad A1 z A2 czy A1 z A4. Otwierają się też miasta regionalne, które do tej pory z uwagi na komunikację były miastami drugiego lub trzeciego wyboru. Teraz okazuje się, że z miast położonych przy drogach szybkiego ruchu również można robić wydajną logistykę - mówił przedstawiciel Panattoni Europe.

W jakie magazyny warto dziś inwestować? - W miarę rozwoju sytuacji, już po pierwszym szoku związanym z wybuchem pandemii, zaobserwowaliśmy kilka trendów, które przełożyły się na popyt magazynowy. Pierwszy to bardzo szybko rozwijający się e-commerce. Popyt nie dotyczył wyłącznie branży FMCG, większość branż nastawia się i wchodzi już w ten kanał sprzedaży. To generuje zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową, niezbędną do konfekcjonowania produktów. Mówimy, że powierzchnia magazynowa zastępuje w tej chwili powierzchnię sklepową, sklepy stają się magazynami. W ślad za tym idzie ktoś, kto musi te produkty dostarczyć, a więc rodzi się popyt ze strony firm spedycyjnych i kurierskich, które potrzebują dużo wyspecjalizowanych powierzchni. Napędza się więc nowy kanał dystrybucji - wskazuje Michał Samborski.



- Kolejnym trendem jest przybliżenie zapasów magazynowych do klienta końcowego oraz wspomniana już relokacja części produkcji, głównie komponentów kluczowych. To wszystko sprawia, że popyt na magazyny systematycznie rośnie, choć inna jest jego struktura. Kiedy wiosną ponownie otworzyły się galerie i sklepy, klienci do nich wrócili, a e-commerce nieco „znormalniał”. Jednak przyzwyczajenie do zakupów w sieci zostanie po drugiej fali pandemii, będąc mocno przyspieszoną kontynuacją wcześniejszych tendencji. Nowy kierunek e-commerce i inny sposób magazynowania powoduje też zmiany zachodzące w samych obiektach magazynowych. Kluczowa to automatyzacja, uniezależnienie się od wydajności pracy człowieka. Trend jest taki, że najpierw budujemy linię produkcyjną, a potem budynek - powiedział panelista.