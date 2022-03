Panattoni: Na naszych oczach zmieniają się łańcuchy dostaw

Wojna w Ukrainie powoduje przemodelowanie łańcucha dostaw i łańcucha produkcyjnego.

- Tamtejsze fabryki przestały pracować, przestały dostarczać części, co obserwujemy w przypadku dostawców dla dużych koncernów motoryzacyjnych – Skoda z grupy Volkswagena ma problem z częściami do niektórych pojazdów. Również inni producenci borykają się z brakiem dostaw komponentów, które były wytwarzane w Ukrainie, co oznacza, że trzeba znaleźć nowych kontrahentów – bliżej Europy Zachodniej lub w niej samej. Drugim aspektem jest kondycja i przepustowość Nowego Jedwabnego Szlaku i jego kanałów – z jednej strony przewozu towarów koleją przez Ukrainę, dalej do Polski i na Węgry. Z drugiej trasą przez Rosję i Białoruś, która co prawda działa, ale może być niestabilna i obarczona ryzykiem. Na naszych oczach zmieniają się łańcuchy dostaw - armatorzy jak Maersk i MSC przestali zawijać do rosyjskich portów, a to oznacza wstrzymanie nadawania przesyłek z Chin koleją. Decyzję swoją argumentują utratą zaufania do przewozów właśnie przez Rosję i Białoruś, a także problemami z dostępnością taboru - tłumaczy Michał Samborski.

Jego zdaniem rynek transportowy i szlaki dostaw znów muszą złapać swój poziom. - Problemy z dostawą komponentów i surowców z Ukrainy, Białorusi, Rosji oznaczają, że tę produkcję która tam nie działa, gdzieś trzeba ulokować. Oczywiście trudno powiedzieć jak to się odbije na nas w krótko- i długofalowej perspektywie, ale raczej powinniśmy spodziewać się wzrostu popytu. Co do rynku e-commerce Polski i Europy Zachodniej, to jest on dalej stabilny, bez zmian - uważa ekspert.