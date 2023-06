Panattoni otworzył szósty magazyn K-Flex w Uniejowie

K-Flex to globalny producent elastycznych materiałów izolacyjnych i akustycznych, dla którego kampus produkcyjno-magazynowy w Uniejowie, zlokalizowany ok. 50 km od Łodzi, pełni strategiczną rolę w obsłudze klientów z całego świata.

Kompleks K-Flex w Uniejowie od Panattoni

Panattoni dostarczył sześć budynków w formule BTS. Najnowszy magazyn o powierzchni 33 000 m kw. został uroczyście otwarty 31 maja 2023 r. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: założyciel firmy K-Flex Amadeo Spinelli oraz jej prezes Carlo Spinelli, dyrektor zarządzający K-Flex Polska Bartłomiej Gröbner, BTS Managing Director w Panattoni Marek Foryński, posłowie na sejm Paweł Bejda oraz Piotr Polak, burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek, wicestarosta poddębicki Piotr Mejer czy dyrektor Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Maciej Kania.

- Dzisiejsze otwarcie to kolejny ważny rozdział w historii współpracy Panattoni i K-Flex. Wzajemnie zrozumienie i zaufanie doprowadziły do skutecznej realizacji sześciu obiektów BTS i stworzenia strategicznego kompleksu dla działalności naszego partnera. Kampus w Uniejowie połączył wszechstronność, wysoki standard oraz szeroką gamę zrównoważonych rozwiązań – mówi Marek Foryński, BTS Managing Director w Panattoni.

- Dzisiejszy dzień wieńczy kolejny etap rozwoju naszej Firmy w Polsce, w którym od ponad 10 lat mam przyjemność uczestniczyć. Cieszy mnie to, że możemy się tutaj spotkać, rozpoczynając następny rozdział działalności K-Flex. Zakończenie rozbudowy nowego magazynu to jednak nie koniec naszych działań. Planujemy dalej się rozwijać, realizując kolejne inwestycje i tworząc nowe miejsca pracy. Planowane jest powiększenie zarówno powierzchni produkcyjnej jak i magazynowej, dzięki czemu będziemy mogli także zwiększyć zatrudnienie – komentuje Bartłomiej Gröbner, dyrektor zarządzający z K-Flex Polska.

Uniejów, w którym rozwijany jest kompleks K-Flex, położony jest zaledwie 50 km od geograficznego środka Polski. Lokalizacja w centralnej części kraju i ok. 10 minut jazdy do autostrady A2 pozwala na sprawne dotarcie do kluczowych rynków w Polsce i Europie Ponadto w 2019 roku kampus firmy K-FLEX stał się częścią Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, potwierdzając ogromne znaczenie kompleksu dla całego województwa.

Wzajemne korzyści dla K-FLEX i Panattoni

Przez 9 lat współpracy K-Flex i Panattoni, deweloper realizował zarówno obiekty produkcyjne jak i magazynowo-logistyczne.

– Na przestrzeni kolejnych projektów błyskawicznie wzrastaliśmy jako deweloper. Kiedy rozpoczynaliśmy współpracę 9 lat temu, Panattoni miało na koncie niecałe 3 mln m kw. powierzchni przemysłowej dostarczonej w Europie, dziś jest to ponad 20 mln. Filarem naszego sukcesu są właśnie takie kooperacje jak z K-Flex – długofalowe, kompleksowe i wymagające, a przez to najbardziej rozwijające – podsumowała Marzena Tkaczuk, BTS Development Director w Panattoni.

Polska Centralna od lat stanowi o sile krajowego rynku powierzchni przemysłowych, a w ubiegłym roku uplasowała się w pierwszej trójce pod kątem zarówno popytu jak i podaży. Region zanotował w ostatniej dekadzie błyskawiczny skok, a wolumen nowoczesnej powierzchni przemysłowej wzrósł w tym okresie pięciokrotnie. Realizacja ponad 100 000 m kw. dla K-Flex na przestrzeni ostatnich 9 lat wspierała rozwój regionu, zapewniając ok. 1200 miejsc pracy.