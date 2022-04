Panattoni Park Kalisz - Poczta Polska bierze blisko 4 500 m kw.

Deweloper znajduje się na ostatniej prostej budowy Panattoni Park Kalisz – pierwszego kompleksu multi-tenant z powierzchnią klasy A w drugim największym mieście w regionie. W ramach dwóch budynków firma dostarczyła 35 000 m kw. i jednocześnie potwierdza potencjał Kalisza jako atrakcyjnej alternatywy dla Poznania w granicach Wielkopolski. Możliwości tej lokalizacji dostrzegła również Poczta Polska S.A., która wynajęła blisko 4 500 m kw., z czego ponad 650 zajęły biura. Deweloper dostosował powierzchnię do najemcy i przygotował m.in. rampę boczną oraz pomieszczenie sortowni do korespondencji. To kolejna współpraca obu firm. Wcześniej Poczta Polska wynajęła ponad 5 000 m kw. w ramach Panattoni Park Białystok, które pozwoliło m.in. na rozwój usług e-commerce’owych.

Współpraca z Pocztą Polską

- Nasza kolejna współpraca z Poczta Polska S.A. potwierdza, jak ogromne znaczenie dla usług pocztowych i kurierskich ma rozwój rynków wschodzących. Dostarczając powierzchnie bliżej miast, które jeszcze parę lat temu pozbawione były magazynów klasy A, umożliwiamy sprawniejszą obsługę klienta końcowego. Lokalizacje takie jak: Kalisz, Białystok, Lublin, czy Siedlce to już nie przyszłość, a teraźniejszość sektora magazynowego, dlatego nie dziwią kolejne parki w pełni skomercjalizowane – mówi Katarzyna Osińska, Development Director z Panattoni.