Panattoni rozpoczyna budowę City Logistics Łodź VI

Panattoni zbliża się do pół miliona metrów kwadratowych powierzchni dostarczonych w ramach segmentu City Logistics w Polsce.

W ramach strategii „Go Earthwise with Panattoni” deweloper coraz mocniej rozbudowuje portfolio inwestycji typu brownfield.

Z inwestycji City Logistics dostarczonych przez Panattoni w całej Polsce korzystają przedstawiciele dziesiątek branż.

Panattoni, lider rynku powierzchni przemysłowych w Europie, zbliża się do pół miliona metrów kwadratowych dostarczonych w ramach segmentu City Logistics w Polsce. Tym razem deweloper ruszył z realizacją 25 000 m kw. powierzchni spekulacyjnej przy ul. Dostawczej w Łodzi. Będzie to inwestycja typu brownfield, która powstanie na terenie po rozlewni gazu. City Logistics Łódź VI uzyska certyfikację BREEAM na poziomie Excellent, a deweloper m.in. przygotuje dach pod instalację paneli fotowoltaicznych.

Łódź doskonałym miejscem dla miejskiej logistyki. Panattoni w granicach Łodzi dostarczyło setki tysięcy metrów kwadratowych, z czego ponad 100 000 mkw. w ramach obiektów City Logistics, stanowiących doskonałą platformę do obsługi logistyki ostatniej mili. Teraz deweloper rusza z już szóstą tego typu inwestycją w stolicy regionu - przy ul. Dostawczej w ramach jednego budynku powstanie 25 000 mkw. powierzchni przemysłowej. Atrakcyjność lokalizacji potwierdza pełna komercjalizacja dwóch projektów Panattoni sąsiadujących z City Logistics Łódź VI. Położenie w granicach miasta zapewnia bardzo dobry dostęp do infrastruktury miejskiej, w tym transportu publicznego, co znacznie ułatwi pracownikom sprawny dojazd do obiektu.

- Obiekty z segmentu City Logistics łączą doskonałą miejską lokalizację z pełną elastycznością. Niewielkie moduły pozwalają na prowadzenie nawet mniejszych działalności, a nowoczesna powierzchnia pozwala na prowadzenie różnorodnych procesów, od magazynowania, przez lekką produkcję, logistykę, e-commerce, nawet po działalność serwisową. City Logistics Łódź VI będzie kolejną ważną dla miasta platformą biznesową, przyciągającą przedstawicieli różnych branż, którzy zyskają bazę zarówno do obsługi miasta, regionu, a nawet całego kraju, dzięki centralnemu położeniu Łodzi – mówi Katarzyna Kujawiak, Development Director w Panattoni.

Strategia „Go Earthwise with Panattoni”

Sukces na poprzemysłowym gruncie. W ramach strategii „Go Earthwise with Panattoni” deweloper coraz mocniej rozbudowuje portfolio inwestycji typu brownfield, które w 2022 r. stanowiły aż 1/3 wszystkich realizacji firmy. Odzyskując zdegradowane tereny poprzemysłowe firma wciela w życie założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Ze względu na niższą dostępność nowych gruntów w granicach miast, to właśnie segment City Logistics staje się motorem napędowym brownfieldu, czego przykładem jest najnowsza łódzka realizacja. Inwestycja powstaje na terenie po zlikwidowanej rozlewni gazu, co pozwoli ponownie wykorzystać tereny dla rozwoju miasta.

Kompleksowo sprawdzone obiekty miejskie. Z inwestycji City Logistics dostarczonych przez Panattoni w całej Polsce korzystają przedstawiciele dziesiątek branż. Dzięki dobremu dostępowi do odbiorcy w mieście, na tego typu obiekty bardzo często stawia rosnący e-commerce, czy e-grocery, które chcą dotrzeć do klienta nawet w dniu zamówienia. Ponadto z powierzchni korzystają start-upy, małe i średnie przedsiębiorstwa handlowe oraz handlowo-produkcyjne. W ostatnich latach na City Logistics od Panattoni stawiali tacy klienci jak FM Logistics, DSV, Rhenus Logistics, Frisco, Barbora, Żabka, Raven, Well Pack, InPost czy OneDayMore.