Panattoni rozwija segment miejskiej logistyki - wybuduje nowy obiekt w Poznaniu

Panattoni napędza rozwój nowej strefy logistyczno-przemysłowej w zachodniej części Poznania – zaledwie 7 km od centrum miasta, gdzie zakupił grunt i planuje inwestycję drugiego miejskiego parku w stolicy Wielkopolski - Poznań City Logistics II.

Kolejna inwestycja miejska w Poznaniu to szansa dla tych firm, którym zależy na jak najszybszym dotarciu do klienta końcowego w mieście. Położenie niedaleko autostrady A2 oraz dróg ekspresowych S5 i S11 daje możliwość rozwoju lokalnym przedsiębiorstwom, które uzyskają bardzo dobre połączenie z większością krajowych i zagranicznych rynków. Układ budynku umożliwia lokalizację modułu biurowo-socjalnego po jednej stronie hali, a bramę z poziomu "0" oraz doki po drugiej stronie. O nowoczesności parku świadczy również możliwość wynajęcia minimalnych modułów wielkości ok. 2000 m kw. Wszystko to sprawia, że City Logistics Poznań II to kluczowa inwestycja dla regionu i kolejne miejsca pracy – mówi Katarzyna Kujawiak, Development Director z Panattoni.

Po ukończeniu Poznań City Logistics Poznań II deweloper zbliży się do 400 000 m kw. dostarczonych w ramach segmentu logistyki miejskiej. Profil klientów tego typu obiektów jest zróżnicowany. Z powierzchni korzystają start-upy, małe i średnie przedsiębiorstwa handlowe oraz handlowo-produkcyjne. Chcąc skracać czasy dostaw na miejską logistykę stawia również e-commerce. Wśród klientów, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat wybierali City Logistics od Panattoni są m.in FM Logistics, Frisco, Barbora, Raven, Well Pack, In Post czy OneDayMore.