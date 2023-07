Panattoni rusza z budową magazynów w sąsiedztwie Lotniska w Balicach

Logistyka ostatniej mili dla branży e-commerce

Panattoni, deweloper nieruchomości przemysłowych na świecie, rusza z budową City Logistics Kraków Airport II o wartości 34 mln euro, który położony będzie w sąsiedztwie Lotniska w Balicach – drugiego największego portu lotniczego w kraju. Inwestycja stanie się doskonałą platformą m.in. do obsługi logistyki ostatniej mili czy e-commerce.

Krakowski rynek powierzchni przemysłowych wykazuje jeden z najniższych wskaźników pustostanów w kraju – poniżej 1 proc. – a popyt na nowoczesne obiekty nie maleje. Panattoni, odpowiadając na zapotrzebowanie, rusza z budową City Logistics Kraków Airport II o docelowej powierzchni 21 330 m kw. w ramach jednego budynku. Inwestycja zostanie ukończona na początku 2024 roku, a powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie międzynarodowego lotniska w Balicach.

To drugi największy port lotniczy w kraju, który w 2022 roku obsłużył 7,4 mln pasażerów, o blisko 2 mln więcej niż zakładały prognozy władz lotniska z początku roku. Lokalizacja zapewni doskonałą ekspozycję na rynek krakowski, wspierając logistykę ostatniej mili, szczególnie branży e-commerce.

Magazyny w City Logistics Kraków Airport II

Obiekt ponadto będzie położony w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4 co pozwoli na błyskawiczne połączenie z kluczowymi ośrodkami południowej Polski – jak Rzeszów, Katowice czy Wrocław – a także południowo-zachodnią i południowo-wschodnią granicą. Inwestycja znajdzie się również w zasięgu niecałych dwóch godzin od granic czeskiej oraz słowackiej.

- Kraków to miasto o drugiej największej populacji w Polsce, a lotnisko w Balicach jest drugim największym w kraju pod kątem obsługiwanych pasażerów. Nasza nowa inwestycja pozwala wykorzystać ogromne atuty lokalizacji i jest doskonałą wiadomością dla biznesu, który potrzebuje powierzchni przemysłowych w tym regionie. Ponadto City Logistics Kraków Airport II powstaje w idealnym momencie, kiedy w planach krakowskiego lotniska jest realizacja nowego terminala cargo, co naturalnie rozwinie możliwości transportowe portu. Nie zwalniamy tempa i planujemy kolejne inwestycje w Małopolsce – mówi Michał Samborski, Head of Development w Panattoni.

Panattoni rozwija swoje portfolio w regionie, gdzie już dostarczyło około ćwierć miliona metrów kwadratowych powierzchni przemysłowej. Deweloper m.in. na początku bieżącego roku dostarczył 21 000 m kw. dla Trivium Packaging - globalnego producenta opakowań metalowych – i była to największa ukończona realizacja dla jednego klienta w krakowskim portfolio firmy.

Rozwój Panattoni w Małopolsce zrodził zapotrzebowanie na nowe regionalne biuro. W I kw. br. firma wynajęła blisko 600 m kw. powierzchni w budynku W3 przy ulicy Wadowickiej w Krakowie, gdzie pracuje ponad 20 osobowy zespół. To ponad 5-krotnie większa przestrzeń niż poprzednia siedziba małopolskiego oddziału, dodatkowo zapewniająca doskonałe połączenia z centrum miasta, Dworcem Głównym oraz lotniskiem w Balicach, a także widok na starą część dzielnicy Podgórze oraz Wawel.