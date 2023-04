Panattoni sprzedaje BTS w Tczewie. Obiekt produkcyjno-magazynowy trafi w ręce LCN Capital Partners

Polski rynek powierzchni przemysłowych, dzięki strategicznemu położeniu w centrum Europy, doskonale rozwiniętej infrastrukturze oraz wciąż relatywnie niewielkiemu nasyceniu, pozostaje bardzo atrakcyjny dla inwestorów, którzy coraz chętniej sięgają także po obiekty BTS.

LCN Capital Partners – inwestor private equity aktywnie działający w Ameryce Północnej oraz Europie – nabył kolejną nieruchomość stworzoną przez Panattoni. Deweloper za kwotę przekraczającą 26 mln euro sprzedał obiekt BTS w Tczewie – zaawansowany zakład produkcyjno-magazynowy o powierzchni 30 000 mkw., kluczowy dla regionalnej działalności klienta firmy.

- Dziękujemy za zaufanie firmie LCN Capital Partners, która nabyła kolejny projekt BTS zrealizowany przez Panattoni. Ponowna współpraca jest dowodem, że szyte na miarę obiekty przemysłowe są atrakcyjnymi aktywami, a zainteresowanie tym segmentem nieustannie wzrasta – mówi Marek Foryński i dodaje, BTS Managing Director w Panattoni.

Transakcja sale & leaseback

- Realizacja obiektu w Tczewie to przykład sprawności i elastyczności działu BTS Panattoni. Zakład produkcyjno-magazynowy o powierzchni 10 000 mkw., został zakupiony od klienta - na zasadzie transakcji sale & leaseback - i powiększony o kolejne 20 000 mkw. Ekspansja objęła m.in. montaż instalacji tryskaczowej w standardzie FM Global oraz dostosowanie posadzki do pojazdów z automatycznym prowadzeniem (AGV) – komentuje Ward Stocker z LCN Capital Partners. - Ponadto nieruchomość przeszła certyfikację środowiskową BREEAM na poziomie Excellent. Kompleksowy projekt został ukończony zgodnie z harmonogramem w marcu br. dzięki skutecznej współpracy wszystkich stron. Z niecierpliwością czekamy na rozwój tego partnerstwa - zaznacza.

– Po ukończeniu udanego projektu pozostaje przede wszystkim podziękować naszym partnerom biznesowym za ogromne zaufanie i otwartość. To przykład współpracy, gdzie każdej ze stron przyświeca ten sam cel – doprowadzenie do sytuacji win-win. Projekt wiązał się z szeregiem wyzwań i niewątpliwie w sprawnej realizacji i pokonaniu trudności zaufanie było kluczowe – mówi Marzena Tkaczuk, BTS Development Director at Panattoni

W ramach kampusu w Tczewie, klient Panattoni zapewnia kompleksowe rozwiązania w zakresie rozwoju produktów, w tym inżynierię, testy, produkcję i zintegrowane usługi łańcucha dostaw w wielu segmentach rynku.