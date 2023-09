Panattoni ukończyło największy projekt w Małopolsce. Wśród najemców Trivium Packaging i Almus

Panattoni ukończyło największy projekt w Małopolsce – Panattoni Park Kraków North o powierzchni ponad 56 500 m kw. Ok. 21 000 m kw. zajmuje Trivium Packaging a ponad 25 000 m kw. firma Almus. To dwie największe umowy najmu Panattoni w regionie.

Panattoni Park Kraków North bliski całkowitej komercjalizacji

– Początkowo dla krakowskiego rynku była to lokalizacja nieoczywista, jednak zaprocentowało strategiczne, długofalowe spojrzenie Panattoni, które doceniają kolejni najemcy. Do końca przyszłego roku zostanie zrealizowany odcinek kluczowej dla regionu drogi S7, która docelowo połączy Gdańsk z południową granicą. Ponadto w promieniu niecałych 100 km od parku znajdują się dwa międzynarodowe porty lotnicze: Kraków-Balice oraz Katowice-Pyrzowice. Dodatkowo Wężerów, gdzie zlokalizowana jest inwestycja, położony jest w odległości od Krakowa, która pozwala zaoferować konkurencyjne warunki przy wciąż bardzo dobrym połączeniu ze stolicą regionu. To przyciąga międzynarodowe firmy, ale też te regionalne, które mogą tu skonsolidować swoje mniejsze powierzchnie – mówi Michał Samborski, Head of Development w Panattoni.

Pierwszym najemcą parku był Trivium Packaging, globalny producent opakowań metalowych, który w pierwszym kwartale bieżącego roku zajęło 21 000 m kw. Do małopolskiego obiektu przedsiębiorstwo przenosi funkcjonującą już produkcję opakowań chemicznych. W obiekcie prowadzone będą również procesy lakierowania i pakowania. Z Panattoni Park Kraków North firma obsłuży rynek polski oraz liczne rynki europejskie. Krakowski zakład będzie referencyjnym w europejskim portfolio Trivium Packaging – inwestycja zostanie wykonana zgodnie z wysokim standardem zrównoważonego budownictwa i uzyska certyfikację środowiskową BREEAM na poziomie Excellent, zapewniając znaczną redukcję wykorzystania energii, wody oraz emisji CO2. Dostarczając nowoczesny i ekologiczny obiekt Panattoni doskonale wpisuje się w politykę najemcy: „Circularity Champion”. Jednym z jej filarów jest współpraca z podmiotami troszczącymi się o cyrkularność i oszczędność zasobów. To jeden z kluczowych aspektów koncepcji zrównoważonego rozwoju „Go Earthwise with Panattoni”.

Duże umowy najmu z firmami Trivium Packaging i Almus

Certyfikację na poziomie BREEAM Excellent przejdzie również oddany na przełomie na przełomie II i III kw. br. drugi obiekt, który osiągnął ok. 25 000 m kw. Całą powierzchnię zajęła firma Almus – producent najwyższej jakości papierów higienicznych i przemysłowych. W tym przypadku Panattoni przygotowało dla klienta specjalnie wydzieloną strefę pożarową do składowania półproduktów do produkcji papierów toaletowych i ręczników papierowych. Lokalizacja parku pozwoliła na dalszy rozwój w regionie, z którego firma się wywodzi. Almus posiada zakład produkcyjny w Słomnikach, a nowoczesny obiekt pozwoli na skonsolidowanie kilkunastu mniejszych lokalizacji magazynowych, co pozwoli zoptymalizować logistykę.

- Duże umowy najmu z firmami Trivium Packaging i Almus potwierdzają nie tylko trafność decyzji o ulokowaniu parku właśnie w Wężerowie, ale też potencjał Małopolski dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Panattoni sprawdza się doskonale jako ich partner, dostarczając zarówno fabryki, jak i zaplecza magazynowo-logistyczne, kluczowe dla łańcuchów dostaw – podsumowuje Michał Samborski.