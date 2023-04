Panattoni uzyskało ponad 48 mln euro kredytu na magazyn we wschodniej Polsce

Panattoni realizuje inwestycje dla rozwoju rynków wschodzących. Deweloper uzyskał finansowanie na Panattoni Park Lublin II - kompleksową platformę biznesową o powierzchni ok. 84 000 m kw. Kredytu w wysokości ponad 48 mln euro - wliczając VAT - udzielił Bank Pekao.

Położony w Niemcach Panattoni Park Lublin II to inwestycja o powierzchni 84 000 m kw. w ramach pięciu budynków. Jako największy park przemysłowy w Polsce Wschodniej stanie się kompleksową platformową biznesową przyspieszającą rozwój całego regionu.

- Województwo lubelskie rozwija się dynamicznie, stając się motorem napędowym całej Polski Wschodniej. Dostęp do wykwalifikowanej kadry, rozwój stref ekonomicznych, a także powstająca w regionie międzynarodowa trasa Via Carpatia - kluczowy szlak transportowy dla wschodniej części Unii Europejskiej – przyciągają biznes o zróżnicowanym profilu. Potencjał regionu pozwalają wykorzystać właśnie nowoczesne obiekty przemysłowe – takie jak Panattoni Park Lublin II, które tworzą platformę do rozwoju przedsiębiorstw. Cieszymy się, że potencjał dostrzegają instytucje finansowe, takie jak Pekao SA, które potwierdzają jakość i perspektywiczność naszych inwestycji – mówi Karina Trojańska, Chief Financing & Operating Officer w Panattoni.

Potencjał rozwoju rynku lubelskiego

Inwestycja jest dowodem na potencjał rynku lubelskiego dla wielu branż i rodzajów działalności. W ramach parku m.in. swoje procesy produkcyjne oraz dział R&D prowadzi firma Varroc Lighting Systems – producent innowacyjnych systemów oświetlenia zewnętrznego oraz elektroniki sterującej (wykupiona przez Grupę Plastic Omnium). Ponadto blisko 17 000 m kw. zajmuje firma Stella Pack - jeden z największych w Europie dystrybutorów niechemicznych środków czystości i produktów higienicznych. Znaczenie projektu dla regionu docenił Bank Pekao SA, udzielając finansowania w wysokości ponad 48 mln euro.

- Udzielając finansowania na realizację nieruchomości logistycznych oceniamy ich potencjał i patrzymy w przyszłość. Mamy ambicję, aby wspierane przez nas projekty stanowiły o sile regionu i rynku nie tylko w momencie otwarcia, ale też za 10 czy 20 lat. Dokładnie taką wizję przedstawia nam Panattoni swoją lubelską realizacją, która już w tej chwili stała się platformą biznesową przyciągającą do regionu wiodące firmy krajowe i zagraniczne” – mówi Dieter Lobnig, Head of Investment Banking and Real Estate Financing Department w Banku Pekao.

Panattoni Park Lublin II zlokalizowany jest w gminie Niemce, 8 km od obwodnicy Lublina i nieopodal drogi ekspresowej S19 oraz realizowanej trasy relacji północ-południe – Via Carpatia. Ma ona przebiegać wzdłuż całej wschodniej granicy Unii Europejskiej, łącząc jednocześnie oddalone od siebie komunikacyjnie regiony Polski Wschodniej, jak np. Białystok z Rzeszowem. Najbliższy węzeł tej drogi jest realizowany zaledwie 500 m od parku.