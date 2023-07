Panattoni wybuduje dodatkowy magazyn dla klubu zakupowego BestSecret

Panattoni, najaktywniejszy deweloper nieruchomości przemysłowych na świecie, ruszył z budową dla BestSecret, wiodącego europejskiego klubu zakupowego online z luksusową modą w niższych cenach.

Firma rozpoczęła w marcu działalność na dostarczonych już 90 000 m kw. w Panattoni Park Sulechów III, a nowa umowa dotyczy ekspansji: w ramach rozbudowy obiektu powstaną dodatkowe 43 323 m kw. powierzchni magazynowej oraz 2632 m kw. powierzchni biurowej.

Park Panattoni w Sulechowie jest w całości wynajęty przez firmę BestSecret, klubu zakupowego online z luksusową modą w niższych cenach, który dostarcza towary do 27 krajów w całej Europie. Realizacja tej inwestycji oddawana była etapami od września 2022 do czerwca bieżącego roku, a dzięki sprawnej współpracy i dalszemu dynamicznemu rozwojowi BestSecret, firma zdecydowała się na wynajęcie kolejnych 43 323 m kw. Nowa powierzchnia także będzie oddawana etapami – pierwsza część już w grudniu tego roku, a pozostała na początku przyszłego roku.

Więcej powierzchni dla BestSecret w Panattoni Park Sulechów III

- Budowa Panattoni Park Sulechów III to przykład modelowej współpracy między klientem, deweloperem oraz władzami lokalnymi. Wszystkie etapy przebiegały bez zakłóceń, pomimo napiętego harmonogramu prac i dostosowania budynku do specyficznych wymogów klienta - m.in. przygotowania pod wykorzystanie regałów wielopoziomowych oraz podwyższenia części budynku – mówi Aleksandra Kucharek, Development Director z Panattoni. – Cieszy nas, że ekspansja tej inwestycji rusza tak szybko, bezpośrednio po ukończeniu budynku w czerwcu tego roku - to przede wszystkim świadczy o rozwoju biznesu naszego partnera, ale także potwierdza ogromny potencjał nowoczesnych powierzchni przemysłowych dostarczanych Panattoni – dodaje.

Gdzie leży Panattoni Park Sulechów III

Atutem Panattoni Park Sulechów III jest lokalizacja – blisko zachodniej granicy, między autostradami A2 oraz A4 – zapewnia świetny dojazd zarówno w kierunku na zachód do Berlina, jak i na wschód w kierunku Poznania, Łodzi i Warszawy. Dzięki sąsiedztwu drogi ekspresowej S3, która prowadzi wzdłuż zachodniej granicy Polski, możliwy jest także dobry dojazd do Szczecina i Zielonej Góry, a 11 km od obiektu znajduje się Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost. Lokalizacja sprzyja dystrybucji zarówno do większości regionów w Polsce, jak i na zachodnie rynki Europy.

Panattoni Park Sulechów III zgodnie ze standardem Panattoni przejdzie certyfikację środowiskową metodą BREEAM na poziomie Excellent. Inwestycja spełni wysokie normy zarówno w zakresie energooszczędności - m.in. kompleksowe olicznikowanie, czy inteligentne oświetlenie - jak i wellbeingu.