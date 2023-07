Panattoni wybuduje magazyny w Bytomiu za 80 mln euro od Pekao

Panattoni, jeden z najaktywniejszych deweloperów nieruchomości przemysłowych na świecie, ma finansowanie na realizację swojej pierwszej inwestycji w Bytomiu. Bank Pekao udzielił kredytu w wysokości 80 mln euro na budowę Panattoni Park Bytom o powierzchni ponad 130 000 m kw.

Panattoni Park Bytom I dla biznesu

Wolumen powierzchni przemysłowych w województwie śląskim rośnie nieustannie, a w I kw. 2023 r. przekroczył 5 mln m kw., podczas gdy jeszcze 5 lat wcześniej nieznacznie przekraczał 2 mln m kw. Błyskawiczny rozwój branży nieruchomości przemysłowych napędza metamorfozę śląska z zagłębia wydobywczego w nowoczesne centrum przemysłowe Polski, w którym powstają zaawansowane technologicznie fabryki, centra dystrybucyjne czy logistyczne. Ogromny potencjał województwa dostrzegają instytucje finansowe. Bank Pekao udzielił kredytu w wysokości 80 mln euro z przeznaczeniem na realizację Panattoni Park Bytom – pierwszego w tej lokalizacji parku dewelopera, który w regionie dostarczył już 2,5 mln m kw.

- Panattoni Park Bytom to ogromny projekt, obejmujący aż 130 000 m kw. w nowej dla nas lokalizacji, w której widzimy wielki potencjał. Dostrzega go również bank Pekao, który na realizację udzielił nam kredytu w znaczącej kwocie 80 mln euro – mówi Karina Trojańska, Chief Financial Oficer w Panattoni – Kolejne ośrodki województwa śląskiego przyciągają regionalnych i międzynarodowych gigantów z dziesiątek branż. Konsekwentnie wspieramy rozwój regionu dostarczając nowoczesne powierzchnie przemysłowe, a wsparcie instytucji finansowych jest niezbędne w dalszych wzrostach – dodaje.

- Bytom jest atrakcyjną lokalizacją dla biznesu, ponieważ łączy atuty regionu, takie jak dobre połączenia komunikacyjne, dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej i bogate zasoby uzbrojonych terenów. Należy też podkreślić otwartość i probiznesowe podejście władz lokalnych. Jednocześnie na tę chwilę miasto nie dysponuje jeszcze dużą ilością nowoczesnych powierzchni przemysłowych, dlatego widzimy ogromny potencjał do rozwoju – mówi Aurelia Rachtan, Senior Development Manager w Panattoni.

Obsługa procesów logistycznych

Panattoni Park Bytom I sprawdzi się zarówno do obsługi procesów logistycznych, magazynowych, jak i produkcyjnych, dodatkowo oferując przestrzenie socjalno-biurowe i infrastrukturę towarzyszącą, dostosowaną do działalności przyszłych najemców. Ponadto inwestycja o powierzchni 130 000 m kw. spełni najwyższe standardy z zakresu zrównoważonego budownictwa i uzyska certyfikację środowiskową metodą BREEAM na poziomie Excellent.

Deweloper zastosuje rozwiązania ograniczające emisję CO2 czy zużycie energii i wody, a także zapewni podwyższoną izolacyjność ścian i dachów. Zaimplementuje też system inteligentnego oświetlenia i urządzenia HVAC. Ponadto pracownicy obiektów skorzystają m.in. ze stref zieleni przed biurami, infrastruktury dla rowerzystów, miejsc do ładowania samochodów elektrycznych i bardzo dobrego dostępu do komunikacji miejskiej.