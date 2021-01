Panattoni wybuduje park logistyczny w gminie Swarzędz

Na działce o powierzchni 10 hektarów w gminie Swarzędz pod Poznaniem powstanie Panattoni Park Poznań East Gate o powierzchni 45 100 m kw. To pierwszy park Panattoni na wschód od Poznania. Jego budowa ruszy w drugim kwartale br.

Poznań to jeden z 5 najatrakcyjniejszych rynków logistycznych i dystrybucyjnych w Polsce, a Panattoni dysponuje tutaj ogromnym zapleczem magazynowym – to już ok. 940 000 m.kw. wybudowanej powierzchni. Są to zarówno obiekty typu BTS dla firm takich jak Amazon czy Raben jak i parki magazynowo-produkcyjne typu multi-let. Do tej pory wszystkie obiekty Panattoni były jednak zlokalizowane na zachód i południe od stolicy Wielkopolski, w bliskim sąsiedztwie autostrady A2 i obwodnicy Poznania.

Panattoni Park Poznań East Gate jest pierwszą inwestycją dewelopera bezpośrednio na wschód od Poznania, chociaż z bardzo dobrym połączeniem z drogą ekspresową S5 a tym samym autostradą A2.

Panattoni Park Poznań East Gate będzie składał się z jednej hali o powierzchni 45 100 m kw. Najemcy z różnych branż będą mogli korzystać z elastycznych modułów, które pozwolą na obsługę zarówno procesów magazynowych, jak i produkcyjnych. Obiekt będzie certyfikowany w systemie BREEAM na poziomie Very Good co oznacza, że spełni wysokie wymagania środowiskowe, a jego eksploatacja będzie tańsza. Budynek zostanie wyposażony m.in. w systemy ograniczające zbędne zużycie energii i wody, a dzięki zwiększonej izolacji ścian i dachu przyczyni się do mniejszej emisji CO2. Na terenie parku znajdą się także poszerzone strefy zielone z ławkami, stojakami i wiatami na rowery oraz miejscami do ładowania samochodów elektrycznych.