Panattoni wzmacnia e-commerce w Trójmieście

Panattoni umacnia swoją pozycję na Pomorzu poprzez szybki rozwój infrastruktury w tym rejonie oraz dynamicznie rosnący sektor e-commerce. Jeden z dotychczasowych klientów Panattoni - Globalway, dostawca m.in. zabawek, mebli, akcesoriów sportowych i wyposażenia wnętrz z Chin –zdecydował o najmie całego parku planowanego w ramach Panattoni Park Tricity East IV.

Było to możliwe dzięki ścisłej współpracy dewelopera z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH), która wspierała projekt w stworzeniu zachęt inwestycyjnych dla Globalway. Obiekt o powierzchni 52 000 m kw. powstanie we wschodniej części Gdańska, a najemca wprowadzi się do niego już w pierwszym kwartale 2021 roku. W transakcji najmu pośredniczyła firma Querco Property.

Porty Trójmiasta napędzają e-commerce i rynek magazynowy w Polsce. W 2019 roku port w Gdyni przeładował 24 mln ton towarów, z kolei port w Gdańsku rekordowe 52 mln ton, co czyni z niego jeden z największych portów na Bałtyku. Zyskuje dzięki temu gospodarka oraz rynek magazynowy na Pomorzu, który niedługo, jako szósty w kraju, może przekroczyć 1 mln m kw. nowoczesnej powierzchni magazynowej.

- Trójmiasto staje się powoli liderem wśród wszystkich rynków spoza „wielkiej piątki”. Nasz pierwszy park w Gdańsku miał 46 000 m kw. powierzchni. W tym roku wolumen powierzchni Panattoni w tym rejonie zwiększy do 500 000 m kw. Gospodarka Pomorza i kraju rośnie dzięki rozbudowie portów trójmiejskich oraz infrastruktury drogowo-kolejowej w ramach korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. To, oraz planowany port centralny w Zatoce Gdańskiej oznacza, że trójmiejskie porty będą w następnych latach biły kolejne rekordy przeładunków, a za nimi rósł popyt na powierzchnie magazynowe – mówi Martyna Sochaczewska, Senior Leasing Manager w Panattoni.

Dostrzegają to klienci Panattoni, zwłaszcza związani z e-commerce, dla których bliskość morskich portów kontenerowych jest kluczowa. Firma Globalway (wchodząca w skład grupy Costway) to jeden z największych dostawców produktów z Dalekiego Wschodu/ Chin, działający na rynkach ponad 150 krajów. Wśród jego strategicznych partnerów znajdują się takie firmy jak Wallmart, Amazon, eBay, Wish czy Home Depot.