Panattoni z finansowaniem na realizację City Logistics Warsaw IX

Panattoni od 5 lat rozwija segment City Logistics, a do dziś dostarczyło w ramach obiektów ostatniej mili ponad 560 000 m kw. W tym obszarze jednym z najważniejszych rynków jest Warszawa, gdzie deweloper ukończył obiekty miejskie o powierzchni blisko 150 000 m kw. Teraz rozwój stołecznego portfolio wsparł BGK, który udzielił kredytu w wysokości 10,5 mln euro na realizację City Logistics Warsaw IX. Inwestycja powstaje na warszawskim Targówku, przy ulicy Utrata i zajmie ponad 14 000 m kw.

- „City Logistics to segment z ogromnym potencjałem, co dostrzegają również banki i instytucje finansowe. Obiekty te są nowoczesnymi platformami biznesowymi i przemysłowymi, dostosowanymi do realizacji zróżnicowanych procesów dla szerokiej gamy najemców. To obiekty ostatniej mili, kurierskie, zakłady produkcyjne, a coraz częściej na ich terenach powstają laboratoria, showroomy czy działy R&D. Ich wszechstronność przyciąga najemców, pozwalając na zbliżenie się do odbiorcy końcowego, dlatego stanowią ważny element przyszłości rynku powierzchni przemysłowych. Cieszymy się, że w tym przyszłościowym rozwiązaniu chcą partycypować instytucje finansowe, takie jak Bank Gospodarstwa Krajowego” – mówi Karina Trojańska, Chief Financing & Operating Officer – Poland, Panattoni.

Wszechstronność miejskich obiektów przyciąga dziesiątki branż i rodzajów działalności – od logistyki, przez e-commerce, produkcję, serwisy po laboratoria. Potencjał potwierdza na przykład firma Inter-Mlecz, która wynajęła 6500 m kw. w ramach realizowanego City Logistics Warsaw IX. Dystrybutor największych marek spożywczych skorzysta m.in. z mroźni i chłodni. Możliwość zrealizowania pomieszczeń ze wskazanym reżimem temperaturowym oraz sprawnej relokacji działalności z pobliskiego obiektu okazały się kluczowymi atutami Panattoni w kontekście współpracy z Inter-Mlecz.

Realizując City Logistics Warsaw IX Panattoni po raz kolejny potwierdza atrakcyjność prawobrzeżnej Warszawy. Deweloper m.in. zrealizował na Annopolu swoją największą inwestycję segmentu miejskiego w Polsce – City Logistics Warsaw IV, która zajęła blisko 40 000 m kw. Jeden z obiektów został