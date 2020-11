Panattoni z kolejną realizacją dla sklepu e-commerce

Rozwijający się polski sklep internetowy z meblami i artykułami dekoracyjnymi – Selsey – wynajął 11 500 m kw. w City Logistics Wrocław I. Obiekt będzie wsparciem sprzedaży internetowej firmy, która dostarcza swoje towary na 10 rynków europejskich.

Polska firma Selsey, zajmująca się sprzedażą internetową mebli i artykułów dekoracyjnych, zyskuje doskonałą lokalizację – w centrum Europy oraz blisko zarówno południowej i zachodniej granicy państwa. Pozwoli to wesprzeć sprzedaż internetową na 10 rynków europejskich, w których działa Selsey – w tym Niemcy, Rumunię, Belgię, czy Włochy.

- Potrzebowaliśmy nowoczesnej przestrzeni magazynowej do zmiany dotychczasowej infrastruktury i logistyki - mówi Mirosław Mikołajczak, CEO Selsey.pl. i dodaje: Rozwijamy się szybko i współpracę z Panattoni traktujemy jako odpowiedź nie tylko na nasze potrzeby, ale także oczekiwania klientów. Wierzymy, że dzięki temu znacznie przyśpieszymy realizację zamówień i uzyskamy miejsce uzyskamy miejsce na rozwój nowych kategorii produktowych takich jak ogród czy produktów o mniejszych gabarytach, w które inwestujemy".

Przeczytaj także: Panattoni zakupiło grunt pod Warszawą

We wrocławskim parku firma wynajęła 11 500 m kw., z czego powierzchnia magazynu wyniesie 10 971 m kw., a biura ok. 500 m kw. Zapotrzebowanie na nowoczesny obiekt wyniknął z błyskawicznego rozwoju firmy – Selsey rok do roku rośnie o 50 procent. Firma znalazła się zestawieniu Finacial Times 1000: Europe’s Fastest Growing Companies 2020, zajmując 23 miejsce pośród firm z branży e-commerce. Doświadczenie Panattoni w realizacjach dla sprzedaży internetowej przekonała Selsey, które skorzysta również z rozwiązań ekologicznych, takich jak oświetlenie LED, czy stacje ładowania samochodów elektrycznych. Obiekt został dostarczony czwartym kwartale br. i przejdzie certyfikację BREEAM na poziomie Very Good.

Według raportu PKO Banku Polskiego z lipca br. udział e-commercu w sprzedaży mebli na świecie rośnie błyskawicznie, w 2019 roku stanowiąc 7,9 proc. przychodu całej branży, by, według prognoz, osiągnąć 10,8 proc. w 2023 roku. Jeszcze lepiej sytuacja wygląda w Polsce, gdzie udział e-commerce’u w przychodach wzrośnie w tym okresie z 7,7 proc. do 12,3 proc. Ponadto eksport branży meblarskiej z Polski wzrósł na w latach 2015 – 2019 z 9,85 mld euro do 13,12 mld euro.