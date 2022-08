Panattoni zakupiło działkę pod nowy park w Żarach

Niemal połowę obiektów Panattoni realizuje obecnie w formule BTS, a duża część z nich powstaje w Polsce Zachodniej. To niezwykle atrakcyjny region, zwłaszcza dla europejskiego e-commerce’u – deweloper zrealizował tu powierzchnię m.in. dla firmy Amazon oraz dostarczy ogromne centra logistyczne dla Otto Group czy Best Secret.

Panattoni Park Żary powstanie 30 minut drogi od granicy z Niemcami

Na zakupionej w Żarach działce powstanie Panattoni Park Żary o docelowej powierzchni 15 000 m kw. Blisko 8 000 m kw. zajmie w nim europejski producent oraz dystrybutor pianki poliuretanowej.

- „Po raz kolejny firma działająca na kilkunastu rynkach europejskich docenia województwo lubuskie, które napędza rozwój Polski Zachodniej. Doskonała lokalizacja Żar, blisko drogi E36 i granicy z Niemcami, to szansa dla firm zagranicznych, które mogą stąd obsługiwać niemal całą Europę. Zainteresowanie zachodnią Polską cały czas rośnie, a my - tworząc zarówno obiekty BTS, jak i powierzchnie spekulacyjne - pozostajemy elastyczni i gotowi na współpracę z każdą branżą” – mówi Maciej Zawada, BTS Development Senior Manager z Panattoni. „Cieszy nas również kolejna owocna współpraca z lokalnymi władzami w regionie, zarówno na poziomie gminy, powiatu, jak i miasta. To niezbędne, by w pełni wykorzystać atrakcyjność lokalizacji i napędzać jej dalszy rozwój” dodaje Marek Foryński, BTS Managing Director, Panattoni.

Panattoni Park Żary powstanie zaledwie 30 minut drogi od granicy z Niemcami, w pobliżu europejskiej drogi E36, łączącej województwo lubuskie z Berlinem. Ponadto, tylko 2 godziny drogi będą dzielić park od granicy z Czechami. Inwestycja powstanie na terenie Strefy Inwestycyjnej Gminy Żary, co czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną dla klienta.