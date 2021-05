Panattoni zbliża się do końca realizacji parku w Gorzowie

Panattoni wzmacnia swoje portfolio w zachodniej Polsce. Deweloper rozbudowuje Panattoni Park Gorzów i ma już kolejnego najemcę. Jest nim firma Fiege - globalny operator logistyczny, który zajmie 11 000 m kw.

Panattoni zbliża się do końca realizacji Panattoni Park Gorzów. Obecnie trwa rozbudowa inwestycji o 50 000 m kw., by już w listopadzie osiągnęła swoją docelową powierzchnię blisko 70 000 m kw. Doskonała lokalizacja przy trasie S3 i godzina drogi od granicy z Niemcami przyciąga kolejne przedsiębiorstwa działające na arenie międzynarodowej. Jedną z nich jest Fiege – globalny operator logistyczny, który w realizowanej części kompleksu wynajął 11 000 m kw. W Panattoni Park Gorzów firma będzie prowadzić operacje logistyczne dla swojego klienta, którego zakład produkcyjny również znajdować się będzie na terenie Parku. Doskonała lokalizacja pozwoli na sprawne dotarcie towarów zarówno do odbiorców w Polsce, jak i w Europie. Na potrzeby prowadzonych w obiekcie procesów deweloper m.in. zwiększy ognioodporność jednego z wynajmowanych budynków do ponad 4 tys. MJ/m kw.