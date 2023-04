Panattoni znów buduje. Park logistyczny w Wielkopolsce i fabryka dla producenta AGD

Panattoni Park Poznań East II - ruszyła budowa

Panattoni rozpoczęło budowę nowego parku logistycznego Panattoni Park Poznań East II, który obejmie jedną halę magazynową o łącznej powierzchni 37 000 m kw. Ok. 8500 m kw. zajmie Geodis – lider w zakresie transportu i logistyki. Firma przejęła niedawno operatora logistycznego – PEKAES – dla którego Panattoni ukończyło wcześniej 11 realizacji w całym kraju. Przedsiębiorstwo od lat jest silnie związane z rejonem Wielkopolski, a jego lokalny oddział znajduje się w Gądkach, gdzie powstaje park. Geodis rozpocznie operacje w obiekcie w październiku 2023 roku.

Geodis najemcą nowego parku logistycznego

- Decyzja o budowie nowego parku w Wielkopolsce podyktowana jest mocnymi danymi rynkowymi, które pokazują, że ten region kolejny kwartał z rzędu jest jednym z najbardziej rozchwytywanych pod kątem popytu na powierzchnię przemysłowe w Polsce – mówi Katarzyna Kujawiak, Development Director w Panattoni. – Doświadczenie płynące z ponad dziesięciu realizacji dla firmy GEODIS, okazuje się bezcenne podczas obecnej współpracy. Dostarczamy dedykowaną powierzchnię, która w większości będzie magazynem cross-dock z zadaszoną rampą boczną służącą do rozładunku. Lata kooperacji potwierdzają, ile znaczy sprawdzony deweloper dla zrozumienia potrzeb operatora logistycznego – dodaje.

Lokalizacja Panattoni Park Poznań East II zapewnia łatwą komunikację z najważniejszymi rejonami w Polsce i jest doskonałym punktem dla dystrybucji w kierunku Europy zachodniej i Skandynawii. Obiekt położony jest w pobliżu autostrady A2, która łączy kluczowe ośrodki w Europie Środkowej i Wschodniej – Warszawę, Łódź, Poznań i Berlin. Ponadto niedaleko inwestycji autostrada przecina się z drogą ekspresową S11 (węzeł „Poznań Krzesiny”), która pozwoli dotrzeć ze Śląska na Pomorze oraz S5 (węzeł „Poznań Wschód”) – łączącej stolicę Wielkopolski z Wrocławiem na południu i Bydgoszczą na północy.

Panattoni z kolejnym zakładem produkcyjnym dla globalnego giganta

Jeden ze światowych liderów branży AGD i elektronicznej już pod koniec 2023 roku skorzysta z fabryki o powierzchni ponad 40 000 m kw. Obiekt w formule BTO powstaje w zachodniej Polsce i będzie odbywała się w nim produkcja artykułów gospodarstwa domowego. Wartość projektu to ponad 80 mln euro.

Ponad 40 000 m kw. dla giganta branży elektronicznej. Panattoni buduje fabrykę w formule BTO w zachodniej Polsce, fot. mat. pras.

Zakłady produkcyjne stają się specjalnością Panattoni. Deweloper blisko połowę obiektów dostarcza obecnie w formule BTS (build-to-suit), a znaczna część z nich to zakłady produkcyjne lub realizacje będące zapleczem dla istniejących fabryk. Obecnie Panattoni realizuje m.in. inwestycję w formacie BTO (build-to-own), szytą na miarę globalnego lidera elektroniki. W zachodniej Polsce dostarczy obiekt o powierzchni 40 800 m kw. W ramach realizacji fabryki, Panattoni wzmocni posadzkę do nawet 20 ton, co pozwoli na implementację rozwiązań z zakresu automatyki całego ciągu technologicznego wymaganego przez klienta w procesie produkcji. Deweloper był również odpowiedzialny za zabezpieczenia i przygotowanie gruntów, a także dostarczy infrastrukturę drogową w obszarze inwestycji. Jest też zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej mocy przyłączeniowej, która wynosi 16 MW.

- Po raz kolejny potwierdza się, że do realizacji formatu BTO potrzeba dewelopera elastycznego, responsywnego, z odpowiednim know-how. Dla naszego klienta jesteśmy niezbędnym wsparciem, jednocześnie pozostając otwartym na zmiany i gwarantując dotrzymanie harmonogramu. – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director, Panattoni i dodaje: - Zakłady produkcyjne stały się w ostatnich latach specjalnością Panattoni. Po międzynarodowym markach jak BSH, Leviat, Weber, Danfoss, czy Reynears Aluminium, przyszedł czas na kolejnego giganta w swojej branży, tym razem elektronicznej. Doświadczenie Panattoni, a także rosnące zjawisko nearshoringu, pozwalają stale powiększać nasze portfolio, na co jesteśmy gotowi.