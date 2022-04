Pandemia pomogła e-grocery. Jakie wyzwania pojawiają się przed dostawcami?

Przed wybuchem pandemii, zrobienie zakupów spożywczych z dowozem przez internet było możliwe w kilku dużych miastach Polski.

Dzisiaj takie usługi dostępne są również w mniejszych miejscowościach, głównie dzięki wprowadzeniu takiego udogodnienia przez popularne sieci sklepów.

Zagwarantowanie świeżości oferowanych produktów jest dużym wyzwaniem dla podmiotów oferujących dostawy.

Początki w latach 90.

Historia e-commerce w Polsce rozpoczęła się w 1997 roku, kiedy to wystartował pierwszy sklep internetowy firmy Terent. Już w 1999 roku dołączyły do niego Merlin i Empik. W tym samym roku powstała także największa polska platforma handlowa – Allegro. Od tego czasu ilość sklepów internetowych znacznie wzrosła - w 2021 roku do 52,3 tys. - a wartość rynku e-commerce przekroczyła 100 mld złotych.

Pandemiczny skok

Jeszcze na początku 2020 roku, przed wybuchem pandemii, zrobienie zakupów spożywczych z dowozem przez internet było możliwe głównie w stolicy i kilku innych dużych miastach Polski. Dzisiaj takie usługi dostępne są również w mniejszych miejscowościach, głównie dzięki wprowadzeniu takiego udogodnienia przez popularne sieci sklepów. Z raportu Gemius „E-commerce w Polsce 2021” wynika, że 73% Polaków robi zakupy przez internet, jednak nadal to nie produkty spożywcze są najczęstszym wyborem konsumentów. Nie ulega wątpliwości, że od momentu wybuchu pandemii Covid-19 popularność e-grocery w Polsce znacznie wzrosła. Okazuje się, że aż 58% badanych osób, które robią zakupy spożywcze online, to nowi użytkownicy, którzy zaczęli korzystać z tego typu usług dopiero w tym trudnym okresie. PwC prognozuje, że rynek e-grocery w latach 2021-2026 osiągnie największy średni wskaźnik rocznego wzrostu, a jego wartość będzie na poziomie 18 mld złotych.

Pros and cons

Wśród wielu zalet zakupów online można wyróżnić przede wszystkim:

● oszczędność czasu,

● wygodę,

● możliwość dokonania zakupów dla innej osoby, np. w innym mieście,