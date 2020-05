Pandemia przyspiesza trwałe zmiany na rynku e-commerce

BLIK zanotował duży wzrost transakcji od 4 maja, czyli od dnia otwarcia kolejnych sklepów w galeriach handlowych. Fot. Shutterstock

W marcu firma BLIK zanotowała ogromny przyrost nowych klientów, korzystających z usług płatności mobilnych – poinformował Dariusz Mazurkiewicz, prezes BLIKa. Jego zdaniem, może to świadczyć o tym, że duża grupa osób niechętnych nowoczesnym narzędziom cyfrowym, zaczyna przekonywać się do z tej formy płatności i bankowości.

- Marzec, a zwłaszcza druga połowa marca, przyniósł gigantyczne zwiększenie bazy użytkowników na polskim rynku, wykorzystujących BLIKa. Taki napływ nowych użytkowników, jaki mieliśmy w marcu, nie odnotowaliśmy nigdy wcześniej w skali jednego miesiąca – mówił Dariusz Mazurkiewicz podczas niedawnej konferencji.

Jak ocenia, w okresie pandemicznym mobilna bankowość zaczyna być bardziej popularna niż klasyczna bankowość elektroniczna, do której jesteśmy przyzwyczajeni. - Wydaje się, że ogromna grupa osób, które mieliśmy w zwyczaju definiować jako wykluczone cyfrowo, czyli osób mniej chętnych do tego, by korzystać z najnowszych, najwygodniejszych narzędzi płatniczych, teraz zaczyna z tej wartości korzystać - ocenia prezes BLIKa.

Zdaniem prof. Janiny Harasim z Katedry Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, te trendy są trwałe.

- Istnieją tzw. psychologiczne koszty przejścia, związane z przełamaniem dotychczasowych nawyków i zminimalizowaniem obaw związanych z innowacyjnymi instrumentami płatniczymi. Duży przyrost nowych użytkowników BLIKa może oznaczać, że mamy do czynienia z bardziej trwałym trendem, ponieważ przełamanie dotychczasowych nawyków powoduje częściową rezygnację ze starych przyzwyczajeń. To może spowodować wzrost popularności bankowości i płatności mobilnych, trwałą zmianę w zwyczajach płatniczych – mówiła Janina Harasim.

Jej zdaniem aby lepiej to ocenić, potrzebne by były dane o przekroju wiekowym nowych klientów BLIKa, które pokazałyby, ile w tej grupie jest osób starszych, ile w średnim wieku i ile młodszych. - Przypuszczam, że są tu wszystkie grupy wiekowe – ocenia prof. UE w Katowicach.

- Na zmiany wynikające z pandemii nałożyły się zmiany pokoleniowe - coraz szersze wchodzenie na rynek pokolenia Y i Z, czyli osób, dla których świat cyfrowy jest równie ważny jak świat rzeczywisty. Od tych zmian trendów nie ma odwrotu. Pandemia na pewno przyspieszy te zmiany i spowoduje skrócenie czasu akceptacji płatności mobilnych przez dosyć szerokie kręgi społeczne, czyli przez dużą liczbę użytkowników - dodała Janina Harasim.

Jej zdaniem, podobne zjawisko dzieje się na rynku kart płatniczych. - Myślę, że wiele osób, które do tej pory używały gotówki do drobnych płatności, a miały karty z funkcją zbliżeniową, choć ich nie używały, przerzuciło się na płatności kartami zbliżeniowymi. Można to było zaobserwować w sklepach – nawet w przypadku bardzo drobnych kwot wiele osób wolało płatności kartą niż gotówką – mówiła Janina Harasim.