Pandemia wyłoniła nowy typ nabywcy: e-konsument – senior

W czasie pandemi zwiększyło się zainteresowanie e-zakupami wśrod konsumentów w wieku powyżej 55 roku życia, fot. materiały prasowe

W minionym roku przybyło 15 milionów nowych e-nabywców, wśród których silniej zaistniała grupa osób powyżej 55 roku życia. W czasie pandemii nastąpił znaczny wzrost sprzedaży żywności w sieci - pomiędzy marcem a grudniem e-sklepy z tym asortymentem odnotowały 95% wzrost transakcji online.

Tegoroczna analiza Barometr E-shopper przeprowadzona przez DPDgroup przedstawia wpływ pandemii Covid-19 na zachowania konsumentów oraz sytuację e-sklepów.

Znaczący wzrost zakupów żywności w sieci

Podejście wielokanałowe jest podstawowym czynnikiem sukcesu e-sprzedawców. Wśród osób, które zaczęły kupować przez Internet, wyłonił się nowy typ nabywcy: e-konsument – senior. Aż 68 % konsumentów z tej grupy uznaje zakupy w sieci za łatwe.

Konsumenci oczekują możliwości wyboru terminu doręczenia oraz chcą decydować o jego formie.

E-konsumenci bardziej niż kiedykolwiek doceniają produkty i usługi przyjazne dla środowiska.

Ponad 70% konsumentów planuje pozostać przy nowych zwyczajach zakupowych również po pandemii.

- Od pierwszej edycji raport DPDgroup Barometr E-shopper co roku dostarcza istotnych informacji na temat ewoluującej branży e-commerce. Ujawnia trendy rynkowe i rzuca światło na upodobania i zachowania Europejczyków kupujących online. Kryzys zdrowia publicznego wywołanego przez Covid-19 zmienił codzienne życie i przyzwyczajenia miliardów ludzi na całym świecie. DPDgroup poddała analizie wpływ tej sytuacji na e-sklepy i e-konsumentów – mówi Jean-Claude Sonet, wiceprezes DPDgroup odpowiedzialny za marketing, komunikację i CSR.

Jeden rok – wiele zmian

Przez ostatni rok konsumenci przyzwyczaili się do kupowania większej liczby produktów w sieci i wyrazili chęć do poznawania nowych marek i sklepów internetowych. W tym czasie zmianie uległy także preferowane formy doręczeń. Z powodu zamknięcia części punktów nadania i odbioru w niektórych krajach Europy w bezprecedensowy sposób wzrosło zapotrzebowanie na doręczenia do domu lub do automatów paczkowych. Wprowadzono też doręczenia bezkontaktowe, które od razu zyskały popularność. Szczególnie cenione okazały się elastyczne opcje dostawy, takie jak możliwość wyboru dnia i godziny doręczenia. Stale rośnie też popularność doręczeń następnego dnia, szczególnie w przypadku towarów łatwo psujących się. Zwiększone zainteresowanie e-commerce wiąże się z koniecznością przyjęcia przez e-sprzedawców podejścia wielokanałowego.

Drugi, jesienny lockdown zwiększył liczbę transakcji detalicznych online i wzmocnił nowe nawyki. Badania pokazały, że ponad 70% konsumentów planuje pozostać przy nich również po pandemii.

Zakupy żywności coraz popularniejsze