Papyrus: kluczowe jest doświadczenia klienta i emocje towarzyszące e-zakupom

W jaki sposób zmienił się rynek e-commerce w przeciągu ostatnich lat?

Ze względu na pandemię, udział sprzedaży online rósł znacznie szybciej, niż przewidywali nawet najbardziej optymistyczni eksperci. Ponadto, doszło do „mentalnego” przełomu: w e-commerce uwierzyły firmy, które do tej pory były nastawione dość sceptycznie do tej formy sprzedaży, a grono klientów online zasilili nowi użytkownicy internetu – przedstawiciele silver generation, czy konserwatywni zwolennicy zakupów stacjonarnych.

Zmiany te były wielką szansą, ale również ogromnym wyzwaniem dla firm. Wiele biznesów musiało bardzo szybko przestawić myślenie na bardziej digitalowe, radzić sobie z trudnościami w dostępności towarów, opóźnieniami dostaw i błyskawicznie rosnącymi wymaganiami klientów. Dużo mówi się, o sklepach, które wyszły z tej próby zwycięsko, ale warto zaznaczyć, że nie brakowało porażek – miesięcznie w Polsce otwiera się ponad 300 sklepów internetowych, jednak tylko co dziesiąty odnosi spektakularny sukces.

Myślę, że mówiąc o zmianach warto zwrócić uwagę zwłaszcza na dwa aspekty – po pierwsze: rosnące zainteresowanie e-commerce B2B, gdzie coraz więcej firm, nawet z tradycyjnych branż widzi potrzebę wejścia na nowy, cyfrowy rynek. Dla wielu przedsiębiorstw oznacza to prawdziwą rewolucję i wiąże się z ogromnymi zmianami, ale często jest niezbędnym krokiem, aby zapewnić ciągłość biznesu i potencjalny rozwój.

Drugim trendem, który zwrócił moją uwagę, jest poświęcanie większej uwagi customer experience. Temat, którym jeszcze niedawno zaprzątali sobie głowę tylko najwięksi gracze, dzisiaj jest w centrum zainteresowania nawet małych sklepów. Klienci szybko przyzwyczają się do wygodnych rozwiązań, ułatwiających im zakupy i oczekują wszędzie podobnych standardów obsługi. Dodatkowo – w internecie pojawiła się nowa grupa klientów, często przenosząca swoje przyzwyczajenia z offline do online, np. potrzebę doradztwa w sklepie podczas zakupów, czy możliwość przemierzenia odzieży.

Rynek e-commerce w Polsce zmienia się bardzo szybko, a jestem przekonana, że to dopiero początek. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą i polityczną w Europie, przed nami bardzo dużo wyzwań i zmian – zarówno technologicznych, marketingowych, jak i logistycznych.

Co jest największym wyzwaniem dla współczesnych e-commerce'ów ?

Tak jak wspomniałam wcześniej – sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie i chyba największym wyzwaniem będzie dostosowanie się do tych zmian: obserwowanie rynku, szybkie decyzje, optymalizacja działań i zapewnienie ciągłości dostaw.

Dużym wyzwaniem będzie rosnąca w szybkim tempie inflacja i pogarszająca się sytuacja finansowa Polaków – już dzisiaj można odczuć spadek zainteresowania zakupami, a pewnie pod koniec roku ten trend będzie jeszcze bardziej widoczny. Dodając do tego rosnące koszty reklamy online i duże zagęszczenie sklepów na rynku - utrzymanie wysokiego poziomy sprzedaży dla wielu sklepów będzie wyzwaniem.

Moim zdaniem, stosunkowo spokojne mogą być te podmioty, które sprzedają produkty wysokiej jakości, dbają o swoich klientów i ich lojalizację. Myślę, że teraz bardziej niż kiedykolwiek będą istotne doświadczenia i emocje towarzyszące zakupom, zwłaszcza w przypadku droższych produktów.

Ponadto – niezwykle istotna będzie analiza działań i ich optymalizacja, tak aby maksymalnie wykorzystać potencjał biznesu i przybywających klientów, nie oferując przy tym zbyt wysokiej ceny sprzedawanych produktów.

W kontekście e-commerce B2B warto jeszcze wspomnieć o wyzwaniach technologicznych, które w tym sektorze, ze względu na duże i skomplikowane zamówienia oraz konieczność integracji z licznymi systemami są jeszcze większe niż w retailu. Nie można zapominać oczywiście o czynniku ludzkim – zaangażowanie pracowników oraz ich przekonanie do konieczności cyfryzacji przedsiębiorstwa może być kluczowe dla powodzenia nowych projektów e-commerce.

Jak dużo ludzi odpowiada za e-commerce w Pani firmie?

W Papyrus postanowiliśmy nie tylko rozwinąć sprzedaż naszych produktów przez internet, ale także w ciągu kilku lat uczynić z niej trzon naszej działalności.

Szczerze mówiąc, był to główny powód, dlaczego zdecydowałam się dołączyć do firmy – Papyrus jest wiodącym dostawcą papieru dla przemysłu poligraficznego oraz głównym dystrybutorem papieru biurowego, a także materiałów higienicznych i czyszczących w Europie. Firma funkcjonuje na rynku od lat, prężnie działając w segmencie B2B. Pomysł przeniesienia tak tradycyjnego biznesu do internetu wydał mi się niezwykle odważnym i ciekawym wyzwaniem.

W związku z takim podejściem firmy, zmiany dotkną wszystkich – można powiedzieć, że każdy z pracowników Papyrus jest, lub będzie w niedalekiej przyszłości zaangażowany w e-commerce.

Aktualnie pracujemy nad uruchomieniem nowej, globalnej platformy sprzedażowej, a także nad automatyzacją procesów i digitalizacją pozostałych aspektów funkcjonowania firmy. Efekty, mam nadzieję, będzie można podziwiać już w krótce.

To znaczy, że papier i e-commerce mogą iść ze sobą w parze?

Szczerze mówiąc, dość często słyszę to pytanie. Panuje powszechne przekonanie, że cyfryzacja rzeczywistości, z jaką mamy do czynienia w ostatnich latach, ma negatywny wpływ na rynek papieru. Wszyscy wiemy, co stało się z prasą papierową oraz jak zmienił się rynek wydawniczy po spopularyzowaniu ebooków i audiobooków. Z drugiej strony, w wielu sytuacjach papier trudno zastąpić nośnikami cyfrowymi, czego najlepszym dowodem był zamęt, jaki spowodowały niedawne problemy z dostępnością tego produktu na rynku.

Papier jest nadal bardzo potrzebny i myślę, że jeszcze długo będzie. Kluczowe jest, żebyśmy jako branża dogonili standardy rynkowe i oferowali naszym klientom nową jakość usług. Z resztą, wydaje mi się, że dotyczy to nie tylko papieru, ale całego e-commerce B2B, który w porównaniu do sektora B2C, jeszcze raczkuje.

Jakie technologie są wykorzystywane w Pani firmie do efektywnej sprzedaży e-commerce?

Może będzie to dość nietypowa odpowiedź, w kontekście e-commerce, ale naszą najcenniejszą i najbardziej skuteczną technologią są… ludzie. W tej branży, podstawą są długotrwałe relacje z klientami i żadna technologia nie jest w stanie ich zastąpić. Wprowadzane przez nas nowe rozwiązania, mają ułatwić pracą handlowcom i pracownikom obsługi klienta, a także – pomóc pozyskać nowych, mniejszych klientów z poza tego zamkniętego środowiska.

Dążymy przede wszystkim do uproszczenia procesów, integracji z zewnętrznymi systemami naszych klientów oraz maksymalnej automatyzacji obsługi zamówień. Naszym głównym celem jest zminimalizowanie ilości pracy ręcznej, tak aby nasi specjaliści mogli skupić się na doradztwie i rozwiązywaniu ewentualnych problemów.

Czy obecnie nowe firmy mają jeszcze szansę przebić się na rynku e-commerce?

Moim zdaniem, na dobre produkty i wysokiej klasy usługi zawsze znajdzie się miejsce na rynku. Paradoksalnie, trudne czasy prowokują większą kreatywność, lepsze planowanie i dokładniejsze przemyślenie pomysłu, co może skutkować stabilnym i odnoszącym sukcesy biznesem. Z dużym zainteresowaniem obserwuję firmy wchodzące obecnie na rynek online i wierzę, że sporo z nich osiągnie sukces.

Jaka przyszłość czeka polski/światowy e-commerce?

Mam nadzieję, że mimo pewnych komplikacji, jeszcze dużo dobrego przed nami. W krótkim terminie – czekają nas na pewno trudniejsze lata, ale raczej możemy liczyć na ciągły wzrost rynku.

Sprzedaż online daje praktycznie nieograniczone możliwości, a rozwój technologii może wspierać nawet najbardziej szalone pomysły. Myślę, że niektóre zakupy zostaną całkowicie zautomatyzowane, np. te z kategorii regularnych i częstych zakupów B2B, czy codzienne zakupy spożywcze. Z drugiej strony – dobra luksusowe, czy branża fashion pójdą w kierunku dostarczania klientom wyjątkowych doznań zakupowych, porównywalnych do tych oferowanych „na żywo”.

Wierzę również, że zaczniemy mówić więcej o ekologii w kontekście zakupów online – np. wymyślimy sposób na ograniczenie zwrotów zamówień i ekologiczne, wielorazowe opakowania.

Podejrzewam, że e-commerce będzie się prężnie rozwijał, coraz bardziej profesjonalizował i bardzo szybko zmieniał - za kilka lat będziemy mówić o zupełnie innym wymiarze sprzedaży online.