Park Handlowy w Ostrzeszowie zostanie oddany do użytku pierwszej połowie 2023 roku

“Park handlowy w Ostrzeszowie to kolejny kompaktowy obiekt na mapie kraju, który powstaje w miejscu, gdzie brakuje nowoczesnych powierzchni komercyjnych. Małe i średnie miasta nierzadko stanowią ciągle białe plamy na polskiej mapie powierzchni handlowych w przeciwieństwie do wysoko nasyconych rynków dużych miejskich aglomeracji” - mówi Bartosz Nowak, Partner Zarządzający w Scallier odpowiedzialny za rozwój firmy w Polsce. “Pandemia, rozwój e-commerce oraz rosnące koszty to jedne z najważniejszych czynników wpływających na popularyzację konceptów mniejszych handlowych nieruchomości. Parki to przede wszystkim obiekty lokalne, odpowiadające na potrzeby lokalnych mieszkańców. Są to też nieruchomości elastyczne, których powierzchnie mogą w prosty sposób zostać dopasowane do zmieniających się warunków rynkowych. Koszty budowy tych obiektów są znacząco niższe, co przekłada się na niższe koszty dla najemców w porównaniu do wielkomiejskich galerii handlowych, a ich położenie blisko miejsc zamieszkania klientów pozwala im zaoszczędzić czas i pieniądze, a także zminimalizować ślad ekologiczny związany z dokonywaniem zakupów” - wylicza Bartosz Nowak.