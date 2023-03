Park logistyczny RSP Dąbrówka powiększył się o kolejny obiekt

Park logistyczny należący do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Dąbrówka jest zlokalizowany przy ul. Polnej, na zachód od Poznania, w pobliżu drogi ekspresowej S11, zaledwie 7 km od węzła z autostradą A2. W ramach rozbudowy kompleksu powstała czteromodułowa hala magazynowo-produkcyjna o powierzchni 5,7 tys. m kw. oraz dwukondygnacyjny biurowiec (520 m kw.). Obiekt jest przygotowany pod montaż instalacji fotowoltaicznej. Za projekt i generalne wykonawstwo odpowiedzialna była firma WPIP.

– To koniec kolejnego etapu prac związanych z powstaniem i rozbudową parku logistycznego w Dąbrówce, które trwają od 2015 r. – mówi wiceprezes zarządu WPIP Janusz Signetzki. – Chciałbym podkreślić, że przez ten czas nasze relacje z inwestorem układają się doskonale, dzięki czemu możemy obserwować jak kompleks stale rośnie, zyskując kolejnych najemców - dodaje.

– Długofalowa współpraca między WPIP i RSP Dąbrówka zaowocowała rozwojem kompleksu logistycznego. Realizowaliśmy go od początku, a teraz powierzchnia wynosi już prawie 20 tys. m kw. – komentuje Paweł Przybylski, dyrektor ds. klientów kluczowych w WPIP. – Jest to doskonały przykład jakościowego partnerstwa dającego konkretne i widoczne rezultaty - zaznacza.

– Inwestycja zrealizowana przez WPIP w formule „zaprojektuj-wybuduj” po raz kolejny potwierdza, że renomowany generalny wykonawca z Poznania wywiązuje się z powierzonych obowiązków wzorowo – ocenia Marek Palacz, prezes RSP Dąbrówka. – Nowy obiekt zyskał już firmy, które zdecydowały się wynająć całą wybudowaną powierzchnię. Dlatego planujemy jego rozbudowę, posiadając potrzebne pozwolenia - zapowiada.

Park logistyczny RSP Dąbrówka

Najemcą większej części nowego obiektu została firma Dimark, dostarczająca niezawodne, wysokiej jakości i innowacyjne systemy sortowania, kontroli, magazynowania bagaży oraz przesyłek dla branży lotniskowej, a także intralogistycznej, mniejszą – firma Sapala, która wynajmuje już powierzchnie w kompleksie należącym do RSP Dąbrówka.

– Dla Dimark to kolejny etap rozwoju związany z dynamicznym wzrostem organizacji. Cieszymy się, że możemy go dzielić we współpracy z takimi partnerami jak RSP Dąbrówka oraz WPIP – mówi dyrektor operacyjny Dimark Łukasz Żuk. – Wiedzą i doświadczeniem oraz indywidualnym podejściem wspieramy naszych klientów od koncepcji po utrzymanie.

Dzięki rozbudowie powierzchnia parku logistycznego należącego do RSP Dąbrówka powiększyła się do prawie 20 tys. m kw. Kompleks składa się z czterech obiektów z powierzchniami magazynowo-przemysłowymi i biurowymi. Całość została zaprojektowana i wybudowana przez WPIP. Najemcami kompleksu są m.in.: Gascontrol Polska, Keller Poligrafia dla przemysłu, Extrudan, Aston BDN, Alupart, Koppert, HTR-Carrier Transicold, Iso Temp, Sky Tech, Souda oraz Sapala.

WPIP to generalny wykonawca oraz projektant z 30-letnim doświadczeniem, z dorobkiem kilkuset zrealizowanych inwestycji. Firma specjalizuje się w budowaniu i wyposażaniu obiektów zaawansowanych technologicznie, a także zrównoważonych, w których stosowane są rozwiązania spełniające wysokie standardy środowiskowe.

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Dąbrówka zrzesza 32 członków, jej działalność jest oparta na produkcji roślinnej na areale 340 ha. Oferuje przetwory owocowo-warzywne oraz produkty rolne. Spółdzielnia została założona w październiku 1950 r., na bazie byłej resztówki Państwowego Funduszu Ziemi.

Dimark to firma działająca na rynku międzynarodowym od prawie 30 lat w branży projektowania oraz produkcji Lotniskowych Systemów Sortowania i Kontroli Bagaży. Jest integratorem zautomatyzowanych systemów logistycznych i transportu wewnętrznego. Dostarcza innowacyjne rozwiązania dla branży lotniskowej i instralogistycznej.