Park Szczecin ukończony. Jakich najemców pozyskał obiekt Accolade?

Accolade rozpoczęło realizację projektu w Załomiu w 2015 r. W sierpniu br. ukończono i przekazano najemcy – AUTODOC Logistics - ostatnia halę parku. Tym samym ukończony został największym park w portfolio Grupy w Polsce.

Park Szczecin - ile miejsc pracy

W całym portfolio Accolade, Szczecin Park jest drugim co do wielkości – po Parku w Chebie w Czechach, mającym łączną powierzchnią 390 000 mkw.

Park Szczecin Załom jest inwestycją typu brownfield i oferuje 230 000 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, która jest w pełni wynajęta. Rozwój parku ma duży wpływ na region, sprowadzając wiele światowej klasy marek i przyczyniając się do stworzenia 4 000 nowych miejsc pracy. Pod względem powierzchni magazynowej Accolade jest największym inwestorem w Szczecinie.

Park Szczecin - kto najemcą

Największym najemcą parku jest AUTODOC Logistics, polski oddział międzynarodowej Grupy AUTODOC. Obecnie AUTODOC wynajmuje 3 hale o łącznej powierzchni ponad 70 000 mkw., stając się jednym z największych najemców w portfolio Accolade. Kolejnym dużym i znanym najemcą jest firma DHL. Park wynajmują również m.in. Pierce, Cotes, Change Lingerie i Svendsen Sport - firmy ze Skandynawii, które z lokalizacji w Szczecinie działają w krajach europejskich, a także PartyDeco i Iglotex - dynamicznie rozwijające się polskie firmy.



Kolejne inwestycje w Szczecinie w lokalizacjach poza Załomem, to powierzchnie magazynowe liczące ponad 200 000 mkw., co podwaja zasoby Accolade w rejonie Szczecina do ponad 420 000 mkw. Wartość tych inwestycji 400 mln EUR.