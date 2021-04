Paweł Rybak dołącza do Shoper.pl jako dyrektor handlowy

fot. Paweł Rybak

Paweł Rybak wieloletni prezes Sunrise System - dostawcy usług marketingu internetowego (SEO i SEM) dla małych i średnich firm w Europie Środkowo-Wschodniej wejdzie do zarządu Shoper i obejmie nowo utworzone stanowisko Chief Commercial Officer.

W nowej roli będzie odpowiedzialny za strategię sprzedaży, partnerstwa biznesowe oraz wsparcie rozwoju użytkowników platformy Shoper.



Paweł Rybak pracując w Sunrise System, przez 16 lat rozwijał obszar SEO (Search Engine Optimization) od stażysty do stanowiska prezesa zarządu i udziałowca. Odpowiadał m.in. za nawiązanie strategicznego partnerstwa z Google, będąc jednym z pierwszych certyfikowanych specjalistów w regionie CEE, a także za sprzedaż udziałów do strategicznego inwestora – Bauer Media Group w 2013 r., z którą związany był następnie jako ekspert, doradzający w licznych procesach due diligence na arenie międzynarodowej. Posiada wykształcenie ekonomiczne, informatyczne, finansowe, a także tytuł Executive MBA na uniwersytecie Aalto University w Helsinkach.



Rynek e-commerce zakończył wartością zakupów internetowych na poziomie ok. 83 mld zł, a już w 2026 r. przewiduje się jego podwojenie i wzrost do poziomu 162 mld zł. Pozytywny wpływ na branżę ma nie tylko rosnąca wartość koszyka osób dokonujących zakupów za pośrednictwem internetu, ale także lawinowo rosnący odsetek populacji korzystającej z takiej formy transakcji, który w ubiegłym roku wyniósł 73%.

Shoper S.A.zwiększa nie tylko bazę swoich klientów, którym w modelu subskrypcyjnym oferuje platformę Shoper, ale także rośnie razem z obecnymi, dzięki usługom dodatkowym oferowanym w modelu pay-as-you-grow. W 2020 roku wartość wygenerowanej GMV* przez sklepy na platformie Shoper wyniosła 4,0 mld zł. Shoper miał na koniec 2020 roku ponad 20 tys. użytkowników korzystających z platformy w ramach oferty podstawowej oraz usług dodatkowych m.in. z obszaru marketingu internetowego, płatności internetowych czy logistyki.