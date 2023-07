Paxy: cross border e-commerce nie jest już domeną dużych firm

Wyjść poza rodzimy kraj, jak najlepsi gracze na rynku

Kryzys finansowy konsumentów związany z gwałtownym wzrostem kosztów utrzymania doprowadził do zmiany zachowań konsumenckich w kierunku bardziej świadomych decyzji zakupowych. Co zrobić, aby własny sklep online dalej się rozwijał?

- Takich dróg rozwoju jest wiele, często zależnych od branży i możliwości przedsiębiorcy. Dużo firm zaczęło działać ze swoim sklepem internetowym w Polsce, gdzie przeszli przez wiele prób i błędów. Na własnym przykładzie sprawdzili, co w ich e-sklepie sprawdza się, a co kompletnie nie działa. Nie ma na to gotowej recepty, choć rzeczywiście wiedza na temat e-commerce jest dziś ogólnodostępna. Moim zdaniem kluczowe jest wybranie odpowiedniej platformy sprzedażowej na samym starcie e-sprzedaży w Polsce, jednocześnie mając w tyle głowy przyszłe działania w Europie. Dywersyfikacja sprzedaży na rynki zagraniczne jest najlepszym co możemy zapewnić swojej firmie – to ona może dać nam rzeczywisty rozwój biznesu. Często przedsiębiorcy nie myślą o tym podczas zakładania sklepu internetowego, dlatego wybór platformy staje się blokadą rozwoju międzynarodowego w późniejszym czasie. Polski rynek jest coraz mocniej nasycony, stąd jeśli chcemy zwiększyć skalę biznesu, musimy wychodzić poza rodzimy kraj, jak najlepsi gracze na rynku – mówi Michał Staręga CEO Paxy.

Klienci stali się bardziej wymagający, a konkurencja na rynku sklepów internetowych oraz platform zakupowych jest coraz większa. Zakupy przez internet są szybsze i wygodniejsze. Po zniesieniu lockdownu nie nastąpił znaczący spadek transakcji zawieranych drogą internetową. Według danych GUS, w maju w porównaniu z kwietniem 2023 r. odnotowano wyższą wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących o 4,1%. Udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży ogółem zwiększył się z 8,1% w kwietniu 2023 r. do 8,5% w maju br.

Działanie międzynarodowe nie jest już domeną tylko dużych firm

Eksperci przewidują, że w kolejnych latach nastąpi rozwój sprzedaży na rynku e-commerce w związku z coraz większą liczbą nowych klientów, którzy chcą kupić tańsze produkty, a do tego cenią sobie wygodę.

Inflacja, coraz większa konkurencja na rynku e-commerce, rosnące oczekiwania klientów powodują jednak, że właściciele sklepów online nie mogą stać w miejscu. Muszą rozwijać ofertę, myśleć o dywersyfikacji kanałów sprzedaży, jak cross border e-commerce, być tam, gdzie są ich potencjalni klienci. Gdzie upatrywać nowych źródeł dochodu?

- Coraz większa wygoda, wyższe potrzeby, szybkość działania – to wszystko sprawia, że produkt już sam się nie obroni. Potrzeba wiedzy i kompetencji, aby dobrze go opakować i sprzedać na rynku, gdzie konkurencja wciąż rośnie. Stała optymalizacja procesów, wewnętrzne i zewnętrzne usprawnienia, ciągłe monitorowanie rynku, nadążanie za zmianami – to powinna być nasza codzienność. Będę powtarzał to jak mantrę, ale w mojej ocenie najlepsze co możemy zrobić dla swojego biznesu, to wyskalować go na nowe rynki. Działanie międzynarodowe nie jest już domeną wyłącznie dużych firm, ale przede wszystkim nie jest to nic trudnego dla biznesu, który ma już poukładane swoje procesy w Polsce – komentuje Michał Staręga.

Upraszczanie sprzedaży online i intuicyjność sklepu internetowego

Sprzedawcy, myśląc o przyszłości swojego biznesu online, muszą też wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów. Handel elektroniczny opiera się na technologiach, więc inwestycje nie stają się sprawą podstawową. Oprócz sprawnego systemu płatności, kluczowe powinny być wygodne dla klienta oraz bezpieczne dostawy produktów. Decyduje to w głównej mierze o wyborze sprzedawcy. Na jakie technologie warto dziś postawić?