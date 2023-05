Paxy: przyszłość cross border e-commerce maluje się bardzo kolorowo

Czym różnią się obecne systemy przesyłek od tych, które funkcjonowały 10-15 lat temu?

- Systemy przesyłek 10-15 lat temu na pewno nie były tak wydajne i funkcjonalne jak dziś. Wszystko działo się dużo wolniej, pomyłki zdarzały się częściej, a paczka szła do klienta końcowego dość długo. Po wejściu polski do Unii Europejskiej w branży e-commerce zaczęło się dużo zmieniać. Powodem zmian było, po pierwsze, otwarcie rynku handlowego w Europie, a po drugie - dotacje technologiczne dla firm, które chciały usprawniać swoje działania. Wtedy też zaczęły pojawiać się nowe, lepsze systemy, osadzone na lepszych i szybszych serwerach.

Płatności online działały, ale zaufanie do nich było bardzo niskie, dlatego większość płatności odbywało się u kuriera za pobraniem. W 2007 roku pojawił się pierwszy smartfon, co również zwiększyło wymogi klientów co do zakupów i przesyłek. Z mojego punktu widzenia to były lata dużych przełomów technologicznych w systemach kurierskich, a każdy następny rok był usprawnieniem tego co już jest. Dziś mamy systemy, które są szybkie, dużo bardziej odporne na błędy, mocno intuicyjne i wydajne. Technologia nie ogranicza nas w żaden sposób, a programowanie staje się chlebem powszednim. Każda funkcjonalność jest możliwa do zaimplementowania, a integracje między systemem kurierskim a platformami sprzedaży, przychodzą nam łatwo i bezpiecznie.

Z jakich nowych technologii korzystają dziś usługi kurierskie? Jak usprawniają one pracę?

- Usługi kurierskie e-commerce opierają się w głównej mierze o panel zarządzania, w którym firma może zrealizować zlecenia przesyłek i zwrotów oraz pobrać raporty doręczeń i płatności za pobraniem. Możliwa jest również automatyzacja procesów reklamacji. Paxy jest międzynarodowy kurierem dla e-commerce, dlatego na co dzień korzystamy również z usług lokalnych firm kurierskich na 12 rynkach Europy. Każdy przewoźnik ma swoją specyfikę działania i swój poziom technologiczny. Współpracujemy z najbardziej popularnymi firmami na danym rynku, dlatego jesteśmy spokojni o możliwie najlepsze usługi w każdym obsługiwanym kraju.

Dysponujemy własnym, autorskim systemem do zarządzania przesyłkami, dzięki czemu zmiany i usprawnienia wprowadzamy bardzo szybko i elastycznie. Jesteśmy w stanie dostosować proces wysyłkowy do każdego sklepu internetowego, a z większością platform mamy już gotową integrację. Usprawnienia w naszym systemie opierają się w głównej mierze o oszczędność czasu i pieniędzy. Pozwala to na bardzo szybkie dostawy zagraniczne, nawet w 24 godziny od momentu zakupu, co jest efektem nie tylko sprawnego systemu, ale również bardzo dobrej logistyki.

Firmy kurierskie korzystają z nowoczesnych rozwiązań IT. Do czego są one wykorzystywane?

- Nasze rozwiązanie IT jest autorskim systemem łączącym sklep internetowy z dostawą na rynku lokalnym. Dzięki takiej integracji klient końcowy, który zakupił towar w polskim sklepie internetowym na lokalnej domenie, może śledzić przesyłkę u swojego ulubionego dostawcy. Każdy lokalny kurier dysponuje własną technologią, a każdy kraj ma swoją specyfikę dostaw. Dlatego nie sposób mierzyć wszystkie te usługi jedną miarą. W większości niewiele różnią się one od naszych polskich rozwiązań IT, dzięki którym możemy na przykład ściągnąć aplikację na telefon i dokładnie obserwować trasę swojej paczki, skontaktować się z kurierem, czy zmienić adres dostawy.

Jak wygląda krok po kroku usługa Paxy?

Pokażę to na przykładzie Czech. Klient za granicą kupuje towar na stronie polskiego sklepu internetowego z końcówką „cz”. Płaci lub zaznacza przesyłkę za pobraniem. Przesyłka zostaje spakowana i nadana w naszym systemie Paxy. Kurier Paxy przyjeżdża do magazynu danego sklepu w Polsce i odbiera przesyłkę, która w tym samym dniu jedzie na sortownię. Tam trafia do samochodu, który przewozi paczki do Czech, do magazynu wybranej firmy kurierskiej. Od tej pory paczka jest już w rękach lokalnego kuriera, którego system informatyczny obsługuje śledzenie przesyłki i dostawę na adres lub do punktu odbioru. Paczka zostaje dostarczona do klienta końcowego w ciągu 24 godzin od momentu nadania jej w systemie Paxy. W przypadku zwrotów lub reklamacji proces odbywa się bardzo podobnie, ale w odwrotnej kolejności.

Jaka jest przyszłość tego biznesu, w jakim kierunku zmierzają usługi kurierskie?

- Według naszych 8-letnich doświadczeń i obserwacji, przyszłość cross border e-commerce maluje się bardzo kolorowo. Sprzedaż internetowa z każdym rokiem zyskuje na wartości. Swój ostatni pik miała w trakcie pandemii, podczas której stała się ratunkiem dla wielu rodzin. W ciągu tych 2 lat wiele osób przyzwyczaiło się do kupowania przez internet i to pozostało z nami już na zawsze. Obecnie w Polsce, ze względu na sytuację inflacyjną oraz wojenną, sprzedaż online poszła w dół. Jest to jednak duża szansa dla firm, które chciały wyjść ze sprzedażą za granice naszego państwa. Teraz jest ten czas. Gorąco zachęcamy do ekspansji, która z pomocą Paxy okaże się nie taka straszna, jak ją opisują. Wiele procesów znamy już na pamięć, wiemy co warto, a czego nie. Przede wszystkim przejmiemy całą logistykę w dwie strony, a nawet pomożemy z obsługą klienta zagranicznego w jego rodzimym języku. Zapraszamy do współpracy.