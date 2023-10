Paxy zdradza przepis na sukces w cross border (wywiad)

O specyfice pracy w branży e-commerce i etapach rozwoju polskich e-sklepów rozmawiamy z Dagmarą Grendziak, Managerem Działu Sprzedaży Paxy.

Jak zaczęła się pani przygoda z branżą e-commerce?

Dagmara Grendziak: - Bardzo wcześnie. Już na studiach wybrałam specjalizację związaną z handlem elektronicznym. Byłam pierwszym rocznikiem na tym kierunku. Moja praca magisterska o prognozach rozwoju sklepów internetowych w Polsce okazała się bardzo ambitnym wyzwaniem, gdyż wtedy literatura na temat polskiego e-commerce praktycznie nie istniała. Wiedzę czerpałam głównie z zagranicznych publikacji, których również nie było za wiele na polskim rynku. W ramach ciekawostki dodam, że nawet moje najśmielsze prognozy nie przewidziały tak dużej skali rozwoju branży i trendów, jaka ma miejsce w chwili obecnej - zarówno w Polce, jak i na całym świecie.

A jak trafiła pani do Paxy?

- W Paxy pracuję piąty rok. Moje wcześniejsze doświadczenia zawodowe były związane głównie z branżą drukarską oraz branżą IT, jednak zawsze w środowisku międzynarodowym. Miałam okazję pracować w firmach na etapie ich największego rozwoju, który obecnie przeżywamy również w Paxy. Początki, jak to często bywa, nie były łatwe. Głównie ze względu na samą logistykę, którą znałam tylko od strony teorii. Z dnia na dzień wiedzę teoretyczną musiałam obrócić w praktykę, ale jak widać w dobrym zespole wszystko jest możliwe.

Jaki jest zakres pani odpowiedzialności w Paxy?

- W Paxy odpowiadam za projekty handlowe. Wraz z moim działem sprzedaży jesteśmy odpowiedzialni za pozyskanie nowych klientów, ale także za upselling i crossselling wśród stałych kontrahentów firmy. Dobrze wiemy jak dużą wagę w branży e-commerce stanowi wybór odpowiedniego kuriera dla swojego sklepu internetowego. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci byli zadowoleni, a wciąż wzrastające potrzeby rynku znalazły odpowiedź w naszych usługach. Aktualnie jesteśmy na etapie bardzo dużej ekspansji, stąd odpowiedzialność mojego działu wzrasta wraz z ofertą Paxy, która właśnie przeżywa swoje boom w rozwoju kierunków dostaw.

Paxy

Jak zmieniła się sprzedaż usług Paxy i same usługi na przestrzeni lat pani pracy?

- Przede wszystkim usług mamy w ofercie zdecydowanie więcej niż 5 lat temu. Gdy zaczynałam współpracę z Paxy (wtedy Czech Logistic), mieliśmy w ofercie obsługę czterech rynków i na każdym z nich jedną lub dwie usługi. Obecnie obsługujemy logistycznie 21 krajów europejskich, gdzie realizujemy około 100 usług kurierskich jednocześnie, więc różnica jest widoczna gołym okiem.

Obecnie klienci Paxy mają naprawdę duży wybór. Każda firma znajdzie u nas usługi odpowiednie dla swojego profilu sprzedaży, produktów i indywidualnych preferencji dostaw. Usługi są dużo bardziej rozwinięte i zautomatyzowane w każdym możliwym obszarze. Widzę ogromy postęp na przestrzeni swoich lat pracy w Paxy.

Co udało się osiągnąć z zespołem w tym okresie?

- Przede wszystkim liczba klientów zwiększyła się o kilkaset firm. W tej grupie są sklepy, które razem z nami bardzo mocno rozwinęły się na rynkach zagranicznych. Zaufały nam największe polskie marki e-commerce z czego jesteśmy naprawdę dumni. Nasze relacje z firmami przekładają się na dobrą współpracę i efekty w działaniu. Myślę, że zadowoleni i lojalni klienci to najlepsze co może spotkać dział sprzedaży.

Jakie cele chce pani osiągnąć z Paxy?

- Dążymy do tego, aby nasza firma nie tylko spełniała oczekiwania najbardziej wymagających klientów e-commerce, ale również wyprzedzała zawsze o krok swoją konkurencję. Naszym celem jest osiągnąć status ogólnoeuropejskiego kuriera dostarczającego międzynarodowe przesyłki z polskich sklepów internetowych do odbiorców w całej Europie, za czym kryje się wysoka rozpoznawalność i innowacyjności marki Paxy. Zależy nam na ciągłym rozwoju, jednocześnie zdając sobie sprawę z faktu, że na pewnym etapie będzie on dużo mniej spektakularny niż ma to miejsce w chwili obecnej.

Paxy

Jaką specyfikę ma sprzedaż usług logistycznych dla cross border e-commerce?

- W tej branży najważniejszy jest klient i jego potrzeby, a zaraz za nimi trendy rynkowe i bieżące zmiany w świecie technologii. Bardzo liczy się czas, ale także pomoc w działaniach z drugiego planu logistyki. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z naszymi klientami, co jest bardzo cenione. Nasza oferta jest zawsze klarowna i nie zawiera zapisów „drobnym druczkiem”. Warunki współpracy dla klientów są stałe i bezpieczne, czyli dokładnie takie jakich pożądają klienci w tej branży.

Jak opisałaby pani modelowego klienta Paxy?

- Naszymi klientami są sklepy internetowe i firmy sprzedające swoje produkty wysyłkowo. Zarówno te działające wyłącznie w kanale e-commerce, jak również takie, które poza e-handlem prowadzą także tradycyjną sprzedaż stacjonarną na przykład w sieci salonów firmowych. Najbardziej pożądaną grupą docelową są e-sklepy, które prowadzą lokalną sprzedaż na rynkach europejskich w kilku krajach, co znacznie poszerza zakres współpracy.

Jak z pani perspektywy rozwija się branża cross border e-commerce w Polsce?

- Wiele sklepów internetowych widzi szasnę na swój rozwój poprzez wyjście ze sprzedażą za granicę. Na polskim rynku e-commerce konkurencja stale rośnie, sklepy często walczą między sobą ceną i promocjami. Ekspansja zagraniczna to w wielu kategoriach produktowych szansa na większe marże. Widzimy obecnie trend, w którym zarówno małe firmy jednoosobowe, jak i duże koncerny handlowe chcą zaistnieć na arenie międzynarodowej.

Co jest najczęstszą przeszkodą w wejściu polskiej firmy e-commerce na rynek międzynarodowy?

- Jedną z większych przeszkód są częste porównania i doszukiwanie się analogii między polskimi, a zagranicznymi realiami sklepów internetowych. Pewne działania na różnych rynkach zagranicznych muszą odbyć się w zupełnie w inny sposób. Brak tej wiedzy przed rozpoczęciem ekspansji zagranicznej często powoduje wiele błędów w założeniach, pierwszych działaniach, a w konsekwencji duże opóźnienia w starcie na danym rynku, niepotrzebnie poniesione nakłady finansowe lub całkowita rezygnacja z planu rozwoju. W Paxy często pomagamy na tym etapie klientom. Każdy kto pyta nie zostaje u nas bez odpowiedzi. Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie wiele podpowiedzieć i pomóc. Takie podejście wielokrotnie zaowocowało i nadal owocuje wspólnym sukcesem naszym i naszych klientów.

Rzadko niestety tak się zdarza, szczególnie przy pierwszym rynku zagranicznym, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Tematów związanych z ekspansją zagraniczną jest naprawdę dużo, a dodatkowo każdy rynek różni się od siebie wieloma detalami. Jednak dobra wiadomość jest taka, że przez wszystkie lata naszej pracy na rynku europejskim, zauważamy wzrost świadomości i poziomu wiedzy przedsiębiorców z zakresu cross-border e-commerce. Niestety wciąż często się zdarza, że firma uczy się rynku dopiero w trakcie sprzedaży.

Czy żeby rozpocząć sprzedaż za granicą, trzeba najpierw prowadzić sklep internetowy w Polsce? Jak to wygląda w praktyce?

- W praktyce najczęściej tak właśnie jest, że najpierw firma ma sklep wyłącznie dla polskich konsumentów. Wyjście ze sprzedażą za granicę jest naturalną koleją rozwoju sklepu. Znam ze swojego doświadczenia tylko kilka takich projektów, gdy firma założona w Polsce nie prowadzi sprzedaży na rynku krajowym i od samego startu skupia swoje działania wyłącznie na zagranicy. Zdecydowanie polecamy wchodzenie na poszczególne rynki sukcesywnie, szczególnie przy pierwszym rynku jest to bardzo istotne. W tym temacie również pojawiają się błędne decyzje, na bazie których firma decyduje o wyjściu ze sprzedażą na kilkanaście krajów jednocześnie. Osobiście uważam, że to nie wróży nic dobrego.

Od czego zacząć - sprzedaży w marketplace’ach czy sklepu na własnej domenie? Co z promocją sklepu?

- Kolejne kroki ekspansji są zależne od kraju sprzedaży. Są rynki, na których dominujący trend zakupów online to dedykowane sklepy internetowe. Są też takie, gdzie rozpoczęcie sprzedaży na platformie marketplace to bardzo dobry ruch oraz trafiony sposób na zbadanie rynku i rozeznanie potrzeb lokalnych klientów.

To samo dotyczy działań marketingowych – zależnie od branży w jakiej działa sklep oraz kraju w jakim chce rozpocząć sprzedaż, schematy będą zupełnie inne. To temat na indywidualną rozmowę, każdy przypadek może być zupełnie inny w zależności od potrzeb i zasobów przedsiębiorstwa. Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane wyjściem na wybrane rynki. W Paxy na pewno postaramy się dopasować usługi do bieżących potrzeb klientów oraz rynku.

W praktyce dostrzegamy, że największym sukcesem cieszą się firmy, które otwierają się na rynki zagraniczne po kolei, uczą się na własnych błędach, a przede wszystkim nie powielają ich. Po aktywacji pierwszego rynku z każdym kolejnym jest już zdecydowanie łatwiej.

Paxy

Jaki jest przepis na sukces w cross border e-commerce?

- Myślę, że sukces w cross-border e-commerce zależy od optymalnego podejścia do trzech wcześniejszych tematów. Ważny jest dobrze skalkulowany budżet, wyważone i zabezpieczone nakłady finansowe na kampanie marketingowe związane z wejściem na rynek, doświadczona kadra w załodze, a także towar, na który jest popyt na danym rynku krajowym. Ponadto przyda się wiele wytrwałości w rozeznawaniu rynku, przygotowaniu analizy SWOT i skonstruowaniu strategii sprzedaży. Tak solidne podstawy, mogą być podstawą sukcesu e-sklepu na rynkach zagranicznych.

Kiedy wiadomo, czy sklep internetowy poradzi sobie na danym rynku?

- Bardzo różnie. Mamy wspólne wdrożenia z klientami, gdzie przygotowania trwały 2 lata i po miesiącu od startu sprzedaży wolumen zamówień był bardzo wysoki. Wiele jest również projektów, gdzie trudno wypromować produkt na danym rynku, zajmuje to sporo czasu, a efekty rodzą się powoli, jednak systematycznie. Często samo podejście firmy do tematu przygotowań wiele mówi o dalszych losach sprzedaży. Tutaj ważna jest skrupulatność i planowanie na przyszłość, tak, aby raz przerobiony proces owocował w dłuższej perspektywie czasu. To jest również dobry moment na nasze podpowiedzi, które w zdecydowanej większości przypadków okazują się trafionym pomysłem.