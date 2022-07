PayPal: w 2023 roku e-commerce będzie stanowić ponad 20% całego handlu w Polsce

„Szybko i łatwo” to według konsumentów warunek konieczny dobrych zakupów. To zarazem wyzwanie dla sprzedawców, bo coraz mniejsza jest tolerancja kupujących na jakiekolwiek trudności. 81 proc. Europejczyków przedkłada szybkość i prostotę nad jakiekolwiek inne elementy doświadczeń zakupowych – wynika z raportu PayPal „The future of European groceries: 6 trends defining the evolution of grocery retail”.