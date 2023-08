PayPo i TaniaKsiazka.pl z zakupami ratalnymi produktów szkolnych

TaniaKsiazka.pl nawiązała współpracę z PayPo dzięki czemu oferuje płatności nawet w trzech nieoprocentowanych ratach (pierwsza płatna do 30 dni od zakupu). Usługa będzie dostępna od 14 sierpnia do 10 września 2023 r. Po zakończeniu promocji klienci będą mogli korzystać z usług PayPo na TaniaKsiazka.pl na standardowych zasadach. Dodatkowo na TaniaKsiazka.pl okres zwrotu podręczników został wydłużony do 30 września. Z badania przeprowadzonego przez PayPo wynika, że Polacy, w ramach przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, zamierzają wydać na jedno dziecko od 251 do 500 zł.