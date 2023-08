PayPo już dostępne w e-sklepach Calzedonia Group

Calzedonia Group to światowy lider wśród marek sektora modowego. Grupa działa na rynku od blisko 40 lat i posiada ponad 5 tys. butików na terenie 56 krajów, z asortymentu których korzystają miliony osób na całym świecie. Firma stale współpracuje ze słynnymi gwiazdami kina i modelingu, a jej ambasadorkami obecnie są m.in. Jennifer Lopez, Heidi Klum czy Julia Wieniawa. W przeszłości były to m.in.: Julia Roberts, Sarah Jessica Parker, Adriana Lima i Anna Lewandowska.

– Nasi klienci cenią jakość, funkcjonalność i design, a my stale analizujemy ich potrzeby, również te dotyczące funkcjonalności naszych sklepów internetowych. Pojawienie się PayPo stanowi odpowiedź na ich oczekiwania w zakresie różnorodnych, bezpiecznych i sprawdzonych form płatności. PayPo to w tym momencie wiodący dostawca BNPL w Polsce. Zdecydowaliśmy się na tę współpracę, ponieważ wierzymy, że zagwarantuje ona naszym klientom jeszcze lepsze doznania zakupowe – mówi Karol Zych, E-commerce Director w Calzedonia Group.

Wdrożenie PayPo w czołowych e-sklepach Calzedonia Group to naturalny proces rozwoju spółki, zgodny z aktualnymi trendami w światowym e-commerce.

– Cieszymy się, że, marka o tak silnej pozycji jak Calzedonia Group dołącza do portfolio naszych klientów i dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyli. Jesteśmy przekonani, że współpraca przyniesie korzyści wszystkim stronom. Klienci Calzedonia, Intimissimi, Tezenis i Falconeri od teraz mogą zrealizować zamówienia natychmiast, a zapłacić za nie później, gdy będą pewni swojego wyboru. Calzedonia Group, podobnie jak inne współpracujące z nami sklepy, może liczyć na znaczące zwiększenie wartości zakupów przy jednoczesnym zmniejszeniu tzw. porzuconych koszyków. Przed nami niezwykle intensywny, ale i owocny czas – mówi Tomasz Hadzik, członek zarządu PayPo.

PayPo - 8 mln transakcji za 2,1 mld zł

PayPo to lider usług BNPL (buy now, pay later) w Polsce adresowanych do sklepów internetowych. Działa na rynku od 2016 roku. Z rozwiązania firmy można skorzystać aktualnie w ponad 25 tys. sklepów online, w tym m.in. CCC, Modivo, eobuwie.pl, Reserved czy Media Markt. Firma oferuje możliwość zapłacenia w momencie, gdy konsument jest pewny swojego wyboru. W ten sposób może zrealizować zamówienie dziś, a zapłacić za nie później, dając sobie czas na odebranie zamówienia, sprawdzenie produktów i zastanowienie się, czy mu pasują. Z rozwiązania chętnie korzystają polscy konsumenci. Liczba aktywnych użytkowników PayPo wynosi już ponad 1 mln osób. Firma w 2022 roku obsłużyła 8 mln transakcji, na łączną kwotę 2,1 mld zł.

W przypadku sklepów, usługi PayPo zwiększają ich wolumen sprzedaży, mając istotny wpływ na wzrost wartości koszyka o ok. 20–100% oraz znacząco zmniejszając liczbę tzw. porzuconych koszyków ok. 15-20%. Dziś PayPo to jedna z podstawowych form płatności – jak potwierdza badanie „Koszyk roku 2022”, już 75 proc. największych sklepów online w Polsce oferuje usługi BNPL od co najmniej jednego operatora.