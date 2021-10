PayPo: Przy użyciu płatności odroczonych konsumenci kupują głównie produkty pierwszej potrzeby

Płatności odroczone są obecnie jednym z głównych trendów w handlu zarówno na świecie, jak również w Polsce. Według danych z raportu „Poland Buy Now Pay Later”, rynek ten ma rosnąć w naszym kraju w latach 2021 – 2028 rok do roku średnio o 30 proc.

Eksperci szacują również, że popularność płatności odroczonych rozwija się w kraju nad Wisłą nawet szybciej niż cały e-commerce.

Konsumenci kupują przy użyciu płatności odroczonych przede wszystkim produkty nienależące do kategorii pierwszej potrzeby. Są to głównie odzież, obuwie, sprzęty RTV i AGD, produkty z branży urody, sprzęt sportowy, zabawki i akcesoria dziecięce, biżuteria, a także artykuły do wyposażenia domu. Nabywają oni w ten sposób też bilety na wydarzenia sportowe lub kulturalne.

Rekordowy czas PayPo

Rok 2020 był czasem dynamicznego rozwoju płatności odroczonych oraz popularności PayPo w Polsce. Do stycznia ub.r. z PayPo skorzystało 82 tys. klientów, a zaledwie rok później było ich już 450 tys. Rok temu konsumenci dokonali przy użyciu PayPo łącznie ponad 3 miliony transakcji (na koniec września było ich około 1,8 mln). Natomiast w tym samym miesiącu 2021 r. z tej metody skorzystało ponad 550 tys. kupujących, co przełożyło się już na blisko 4 mln transakcji.

Taka skala wzrostu to przede wszystkim efekt dostosowanego do potrzeb konsumentów produktu, zweryfikowanego w poprzednich latach przez osoby z grupy tzw. early-adopters, w połączeniu ze zmianami na rynku. Zamknięcie sklepów stacjonarnych, spowodowane pandemią, zwiększyło zainteresowanie zakupami online, co wpłynęło także na lepszą ekspozycję tej metody płatności wśród konsumentów.

- Szacujemy, że dziś do PayPo należy od 70 do 80 proc. rynku płatności odroczonych w adresowanym dla nas rynku w Polsce. Rośniemy o 20 proc. szybciej niż cały e-commerce w naszym kraju. Nasz rozwój i liczby, którymi możemy się dziś pochwalić, nie byłyby możliwe, gdyby nie nasz zaangażowany, zgrany i doświadczony zespół. W latach 2016-2017 zaczynaliśmy w kilka osób, by dziś tworzyć miejsce pracy dla ponad 100 pracowników z różnych krajów – mówi Radosław Nawrocki.

Smarter shopping – nowy wymiar robienia zakupów