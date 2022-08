PayPo wprowadza płatności odroczone na kolejnej platformie

Sklepy internetowe, które korzystają z płatności online oferowanych przez imoje, mogą łatwo udostępnić usługi PayPo swoim klientom. Współpraca ta umacnia pozycję PayPo jako lidera usług BNPL (buy now, pay later) w Polsce.

Usługi PayPo łatwo dostępne dla klientów imoje

Lider rynku płatności odroczonych PayPo nawiązało współpracę z imoje - nowoczesnym rozwiązaniem płatniczym online dla klienta biznesowego, dostarczanym przez NG Bank Śląski. W jej ramach fintech zaoferuje swoje usługi klientom e-sklepów, które mają wdrożoną bramkę imoje. W ten sposób umocni już i tak silną pozycję na rynku płatności. Według szacunków własnych, do końca roku z usług PayPo skorzysta ponad 1 milion osób, a liczba transakcji zrealizowanych tylko w 2022 r. sięgnie aż 8 milionów.

Kupujący w sieci, którzy zapłacą za pośrednictwem imoje i zdecydują się na odroczenie płatności PayPo mogą opłacić swoje zamówienie za 30 dni bez żadnych dodatkowych opłat lub rozłożyć płatność na wygodne raty.

Standaryzacja rozwiązań BNPL

Płatności odroczone już od jakiegoś czasu kształtują nowoczesny, niezwykle dynamiczny rynek e-commerce i nawyki zakupowe konsumentów. Współcześni klienci szukają takich usprawnień i udogodnień, które zapewnią im pewne, wygodne i bezpieczne zakupy online. Niewątpliwie do nich należą elastyczne metody płatności, wśród których coraz większa popularnością i zaufaniem cieszą się rozwiązania BNPL.

Transakcje „Buy now, pay later” przestały być nowinką czy ciekawym trendem, a stały się płatniczym standardem, który przesądza o zakupie i decyduje się na niego coraz więcej sklepów online. Jak wynika z danych dostępnych w Raporcie Koszyk Roku 2022, jeszcze przed dwoma laty BNPL oferowało 30% badanych sklepów, a do 2022 roku procent ten zwiększył się prawie 2,5 krotnie. Według Badania Izby Gospodarki Elektronicznej, aż 53% badanych internautów wie, na czym polega transakcja „Kup teraz, zapłać później”, a 22% już skorzystało z tej metody płatności.

Wzrost popularności płatności odroczonych obserwujemy zarówno w Polsce, jak i na rynku globalnym. Według raportu Worldpay „The Global Payments Report”, płatności buy now pay later w Europie zwiększą swój udział w e-commerce z obecnego poziomu ok 7% do niemal 14% w 2024 roku.