PayPo z aplikacją mobilną

Aplikacja PayPo – zakupy online i stacjonarne

Aktualna wersja aplikacji mobilnej PayPo pozwala klientom potwierdzać transakcje zakupowe bezpośrednio w aplikacji, zamiast kodem SMS, co znacznie przyśpiesza proces zakupowy. Dodatkowo klient może tam na bieżąco sprawdzać swój limit zakupowy, monitorować terminy spłat i opłacać należności bezpośrednio z poziomu aplikacji.

Przede wszystkim jednak otrzymuje on możliwość robienia zakupów z PayPo nie tylko w sklepach online, ale też stacjonarnych.

– Z naszych danych wynika, że ponad 80% transakcji z PayPo realizowanych jest za pośrednictwem urządzeń mobilnych, stąd zdecydowaliśmy się stworzyć dla nich dedykowane narzędzie, które pozwoli kupować jeszcze sprawniej, wygodniej i bezpieczniej. Wciąż ją rozwijamy i planujemy wprowadzenie nowych funkcji – mówi Piotr Szymczak, dyrektor operacyjny PayPo.

Dostęp do aplikacji mobilnej PayPo chroniony jest kodem PIN lub zabezpieczeniami biometrycznymi obsługiwanymi przez urządzenie (np. odciskiem palca). Prace nad tworzeniem aplikacji rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku. W maju br. firma udostępniła aplikację pierwszym kilku tysiącom klientów w ramach testów, a we wrześniu została ona oficjalnie oddana do użytku dla wszystkich użytkowników.