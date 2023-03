Peakside Capital ma umowę z DPD Polska. Nowi najemcy w City Point Targówek

City Point Targówek wchodzi w skład portfela logistycznego zakupionego przez Partners Group, wiodącą globalną firmę działającą na rynkach prywatnych w imieniu swoich klientów oraz Peakside Capital Advisors w ramach joint venture. Oprócz inwestycji na Targówku w skład portfela wchodzą jeszcze dwa podwarszawskie parki magazynowe: Logistics Point Raszyn oraz Logistics Point Piaseczno.

City Point Targówek znajduje się na terenie warszawskiego Targówka przy ul. Matuszewskiej 14. Aktualnie prowadzona jest gruntowna przebudowa wszystkich budynków. Pierwszy z nich, liczący 7 tys. mkw. obejmie DPD Polska. Przekazanie obiektu do użytkowania planowane jest w IV kwartale br.

Philippe Dewevre, Member of Management, Private Real Estate, Partners Group, komentuje: - „Umowa najmu z wiodącą firmą kurierską jest pierwszym kamieniem milowym dla City Point Targówek. Jesteśmy w pełni przekonani co do potencjału sektora logistyki ostatniej mili, a kluczową wartością dodaną naszego planu przebudowy City Point Targówek będzie dostarczenie najlepszej w swojej klasie powierzchni przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w ramach polityki ESG”.

Roman Skowroński, Managing Director Peakside Capital Advisors w Polsce, dodał: – „Jesteśmy dumni z podpisanej umowy z DPD Polska. Cieszymy się, że wysoki standard oraz doskonała lokalizacja spełniają oczekiwania tak wymagającego najemcy. City Point Targówek po zakończeniu przebudowy będzie nie tylko największym miejskim parkiem logistycznym, ale także najnowocześniejszym tego typu kompleksem w Warszawie”.

Unikatowy projekt

Po zakończeniu przebudowy, kompleks dostarczy łącznie blisko 100 tys. mkw. najnowocześniejszej w Warszawie powierzchni przeznaczonej przede wszystkim do obsługi tzw. logistyki ostatniej mili. Ten największy miejski park logistyczny charakteryzować będą nowoczesne rozwiązania ekologiczne. Do budowy wykorzystywane są materiały posiadające certyfikat środowiskowy lub pochodzące z recyklingu, z zerową lub niską emisją LZO. Na dachach zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna, która zapewni parkowi co najmniej 10 proc. całkowitego zapotrzebowania na energię. Jednocześnie zainstalowany zostanie nowoczesny system zarządzania budynkami (BMS). W ramach parkingów wydzielone zostaną miejsca do ładowania pojazdów elektrycznych oraz wiaty rowerowe. Kompleks wzbogacą tereny zielone, a także strefa rekreacyjna z siłownią plenerową. Przebudowa ma zapewnić uzyskanie certyfikatu BREEAM na poziomie Excellent, LEED na poziomie Gold oraz certyfikatu WELL.

Park logistyczny na warszawskim Targówku jest idealną lokalizacją dla firm kurierskich takich jak DPD Polska. Spełnia oczekiwania sektora e-commerce i innych najemców poszukujących miejskiej powierzchni logistycznej lub niewielkiej powierzchni produkcyjno-magazynowej w bliskiej odległości od centrum Warszawy. W ramach nieruchomości oferowane są różnej wielkości moduły built-to-suit dostosowane do konkretnych potrzeb najemców oraz nowoczesne powierzchnie biurowe.