Pepco rezygnuje z e-commerce. 1200 sklepów stacjonarnych robi robotę

Zakupy można było robić wchodząc na autoryzowany sklep PEPCO na Allegro lub korzystać z wyszukiwarki na stronie głównej platformy. Drugą opcją było wejście na www.PEPCO.pl i kliknięcie w banner z logotypem Allegro. Klient jest wtedy automatycznie przekierowywany do sklepu PEPCO na Allegro. Obie te opcje nie są już dostępne.

- Nie prowadzimy już sprzedaży w kanale online. Nasz roczny test sprzedaży produktów na kilku platformach internetowych, zgodnie z intencją przyniósł konkretne wyniki. Zarówno wnioski z testu, opinie klientów oraz wszelkie inne plany związane z wykorzystaniem internetu stanowią dla nas bazę do pracy nad strategią digitalową. Niemniej, z prowadzonych przez nas regularnie badań wynika, że klienci Pepco bardzo cenią sobie możliwość odwiedzenia naszych sklepów. Wynika to między innymi z tego, że są one blisko, są wygodne, oferują dużą gamę różnorodnych produktów w jednym miejscu. To sprawia, że tradycyjny model zakupów cieszy się powodzeniem wśród naszych klientów, ceniących sobie możliwość dokonywania zakupów w „realnym świecie”. Łącznie tacy klienci dokonują w naszych europejskich sklepach ponad 28 milionów transakcji miesięcznie - komentuje Katarzyna Wilczewska, corporate communication manager Pepco.

Za wejście w online przemawiał wysoki udział osób, które jednocześnie kupują stacjonarnie i online (71 proc.). Okazało się, jednak, że przy tak rozudowanej sieci sklepów stacjonarnych, dodatkowa sprzedaż e-commerce nie spełnia pokładanych w nich oczekiwań. Niska cena produktów, która jest podstawą działalności Pepco i której waga w czasach inflacji wzrosła, spowodował, że klienci preferują samodzielną podróż do sklepu stacjonarnego, niż opłacanie kosztów dostaw.

Pepco skupia się na sprzedaży stacjonarnej i cenach

Średnio każdego dnia, gdzieś w Europie otwierany jest co najmniej jeden sklep Pepco. W ubiegłym roku finansowym Pepco otworzyło 446 nowych placówek. Właściciel marek Pepco, Poundland i Dealz, chce mieć 20 tys. placówek.

- W obecnym otoczeniu inflacyjnym, nasze podejście do sprzedaży detalicznej i oferta produktów wysokiej jakości w dobrych cenach stało się jeszcze bardziej atrakcyjne dla konsumentów. Wierzymy, że możemy jeszcze bardziej przyspieszyć tempo wzrostu zarówno w Polsce jak i w całej Europie. Na polskim rynku, który jest obecnie dla nas największy, nadal widzimy potencjał do rozwoju – powiedział Aleksandr Cikaidze, Retail Director w Pepco.

Obecnie Pepco zatrudnia 25 000 osób w 17 europejskich krajach, włączając w to ponad 10 000 pracowników w Polsce i ponad 900 w poznańskiej centrali.